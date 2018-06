Schuster cree que los males de España son culpa de Hierro

"Fernando Hierro no es entrenador y no tiene experiencia en estas circunstancias", dijo el alemán Cree también que "hay tanto jugón por el centro que se están cerrando"

El entrenador alemán Bernd Schuster pasó por los micrófonos de El Transistor de Onda Cero y pasó revista de la actualidad de la selección española. El que fue entrenador del Real Madrid, Getafe o Málaga entre otros, tuvo palabras muy duras con el actual seleccionar de La Roja, Fernando Hierro.

Al parecer, al alemán no le están convenciendo las maneras de Hierro en el banquillo de la selección española al punto de afirmar que “hay dos cosas fundamentales y una de ellas es que Fernando Hierro no es entrenador y no tiene experiencia en estas circunstancias”. Dice sobre el malagueño, que no erra en decir que su bagaje es escaso. Tan solo había entrenado hasta el momento al Oviedo, hace dos temporadas.

“Entrenador no es lo mismo que jugador, tienes que tomar decisiones, tienes que tener un plan muy claro”, proseguía el germano, actual entrenador del Dalian Yifang, de la Superliga China, que veía a Fernando Hierro con las ideas no muy claras a estas alturas de la competición pero reconocía que “él ha llegado muy tarde aunque no haya sido culpa suya, pero tomar ahora decisiones en los cambios para él es muy complicado”.

El que fuera compañero de Hierro en el Real Madrid al final de los 80, seguía apuntando al seleccionador como el principal culpable de las dudas que ha generado España en la fase de grupos de este Mundial 2018 de Rusia: “Es una convocatoria que ha hecho Lopetegui, un equipo trabajado por otra persona y él no está asimilando esto, los cambios, el plan, qué puede pasar, qué hacemos cuando pasa esto… lo que hace un seleccionador durante toda la semana hasta el último momento del partido”.

Más allá de la toma de decisiones previa a los partidos, Schuster también cree que Hierro está gestionando mal los cambios, debido principalmente a que está siendo continuista con la jerarquización en La Roja: “Si ya juegan casi todos los importantes, ¿qué piensas con respecto a los cambios? Y es que miras al banquillo y dices: ‘Bueno, aquí ya me queda poco’. Porque si ves la alineación de España están ya todos los importantes en el campo”.

Sobre el juego de España también se mojó, crítico de nuevo: “España no me ha convencido, hemos visto muy poco de la selección. Hay tanto jugón por el centro que se están cerrando y hemos visto muy poco juego por bandas”

El varapalo de Alemania

Bernd Schuster también tuvo palabras para el combinado de su país. Alemania, que cayó estrepitosamente ante Corea del Sur y se despide de este Mundial 2018 de Rusia, es una de las grandes decepciones del torneo.

“Estaba viendo el partido y pensaba que, o entraba un churro, o nada”, contaba el germano que zanjaba: “Alemania ha atacado con mucha prisa y con poca claridad. En Alemania la decepción es grande, habrá críticas a Özil, pero no tantas como habría en España o Argentina”.