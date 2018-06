Japón – Polonia: partido del Mundial 2018, en directo

pondrán punto y final a su andadura en la fase de grupos del Mundial de Rusia de manera muy diferente. Mientras los nipones buscany clasificarse a los octavos de final, los polacos, a los que se esperaba como sorpresa y han sido decepción,por un asunto más de honra que por la utilidad que puedan tener en la clasificación, una vez ya eliminados., en el que se vieron con un jugador más frente a Colombia debido a la expulsión de Carlos ‘La Roca’ Sánchez nada más iniciarse el choque. La victoria frente a los cafeteros dio impulso al equipo asiático, que confirmó las buenas sensacionessobre todo en la segunda mitad, pero no pudo pasar del empate en uno de los partidos más divertidos de lo que va de año. Sabedores de que con una victoria estarán muy cerca de la primera posición del grupo, Japón lo dará todo en un partido en el que se miden a una rival ya eliminada y que representa a una de las grandes decepciones del torneo.para lograr lo que muchos no esperaban: que la selección japonesa entrara en las eliminatorias del Mundial. Polonia, por su parte, buscará acabar con la pesadilla en que se ha convertido este Mundial para ellos. El flojo rendimiento de cada una de las piezas,en la dirección de campo han condenado a los centroeuropeos, que llegados al último partido no tienen ninguna opción de clasificarse entre los dos primeros equipos de grupo.y cuajar un gran partido antes de regresar a su club, el Bayern de Múnich, del que podría salir este mismo verano. El delantero se verá acompañado, salvo rotaciones totales de Nawalka, de algunos de sus clásicos compañeros en estos años, caso de Krychowiak, Zielinski o Grosicki, quienes tampoco han dado la talla en la cita.