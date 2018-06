Japón se cuela en octavos gracias a Colombia y las tarjetas (0-1)

Un solitario gol de Bednarek da la victoria a Polonia La victoria de Colombia lleva a los japoneses a octavos por las tarjetas amarillas

Japón estará en octavos de final. El grupo más igualado de este Mundial 2018, como no podía ser de otra forma, no ha dejado de sorprender y los samuráis estarán en la fase final gracias a tener menos amarillas que Senegal. Polonia salvó la honra y venció al cuadro nipón por 0-1 gracias a un solitario gol de Bednarek. Pese a la decepción vivida durante estas dos semanas que ha durado su travesía en Rusia, las águilas blancas se marchan con una justa victoria en la que mucho tuvieron que ver las decisiones de Nishino a la hora de confeccionar la alineación y el arreglo final, pues a Japón le valió la derrota por un gol.

Japón se jugaba todo, aunque cualquiera lo diría por el once que plantó sobre el campo el seleccionador nipón, que sorprendió dando refresco a medio equipo. De sus seis hombres del mediocampo para arriba, sólo estaba el azulón Shibasaki. Incluso más cambios de los que presentaba una Polonia eliminada, en la que se dio entrada a cinco nuevos jugadores, incluido Fabianski en la portería.

A los nipones les valía el empate para pasar, incluso el perder, como así fue. Porque al final acabaron pasando por el número de amarillas. Pero ellos querían más, por lo visto en los primeros compases de la primera mitad. Su segunda línea quería demostrar estar a la altura y darle la clasificación a su selección para octavos. Pero el riesgo era bastante elevado y aunque el combinado europeo comenzó con errores que provocaban las constantes intentonas de contras niponas, las ocasiones no terminaban de llegar.

Eso sí, los polacos con el paso de los minutos comenzaron a amedrentarse, como si fueran ellos quienes se jugaban la vida, mientras que los orientales ponían la alegría al encuentro. Sin embargo, la más clara a dispusieron los centroeuropeos, pasada la media hora de juego, cuando apareció Grosicki para mandar de un cabezazo el balón a la cepa del poste derecho de Kawashima, que metió una mano prodigiosa.

La primera mitad no dio para mucho más. El duelo se abrió, aunque las ocasiones no se sucedían. En la segunda vimos los mejores minutos de Polonia en esta Copa del Mundo. Ante esto, Nishino se mostraba impasible, como si tuviera todo bajo control. Grosicki volvía a avisar a los nipones, a través de un contraataque que Zielinski no llegó a rematar por poco. Y al final, el combinado japonés lo pagó caro.

De eliminados, al milagro

A balón parado llegó el gol de Polonia. Bednarek remató a gol la falta botada al área por Kurzawa. El resultado del otro encuentro, que marchaba con empate a cero, clasificaba a Colombia y Senegal, mientras que dejaba fuera al cuadro asiático. Fue entonces cuando se movió el banquillo y entró Inui, el mejor jugador del que disponen los nipones y que, incomprensiblemente, no había sido de la partida.

Sólo 25 minutos le faltaban a los del Sol naciente para hacer el empate o para esperar un gol del otro encuentro que les diera el pase. Entonces se volcaron en ataque, dejando la retaguardia descuidada. Y a punto estuvo de aprovecharlo un Lewandowski que estuvo ausente todo el encuentro. Mundial para olvidar el del delantero.

Entonces se obró el milagro. Llegó el gol de Colombia ante Senegal que metía a Japón en octavos ocho años después. A partir de ahí, a ambos conjuntos les pareció buen el 0-1, pues un gol más de Polonia habría dejado fuera al combinado samurái, aferrándose a que la selección cafetera ganase su encuentro.

Los últimos 10 minutos fueron de lo más vergonzoso que se ha visto en el Mundial. Los 22 protagonistas parados sobre el césped pasándose el balón de un lado a otro sin acercarse al área rival. El empate a todo ante Senegal hace que haya tenido que desempatar el fair play y aquí Japón ganó por cuatro tarjetas amarillas a seis de los africanos. Los reyes del anime lucharán por emular a aquellos Campeones que marcaron la infancia de las últimas generaciones gracias a una diferencia de tarjetas con Senegal. Estará difícil.