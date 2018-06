Iniesta: “Desde los 30 llevo escuchando que estoy viejo”

Iniesta es uno de los jugadores fijos para Fernando Hierro a pesar de las dudas El manchego cree que España puede dar más, aunque se muestra confiado con el futuro del equipo en la competición

Andrés Iniesta analizó en Radio Marca el Mundial que está realizando España hasta la fecha. El combinado nacional ya prepara el partido de octavos de final que la enfrentará a Rusia el próximo domingo con más dudas de las deseadas, aunque con la fortuna de haber evitado a los supuestos favoritos hasta una hipotética final: “En teoría, no están las grandes selecciones o los grandes nombres que a todos nos vienen a la cabeza, pero sólo pensamos en Rusia. Ojalá que después de ese partido tengamos otro oponente. No nos dicen nada los otros enfrentamiento”.

Iniesta también habló de la crisis sufrida tras la destitución de Julen Lopetegui: “Fue una situación complicada para todos, a nadie nos gustó vivirla pero se dio. A partir de entonces el grupo respondió muy bien y creo que en otras circunstancias no estaríamos aquí. Cada uno dijo que creía, más allá de la situación incómoda por todos, nos unía a todos el objetivo de ganar el Mundial y seguir dando alegrías a nuestra gente. Eso está por encima de todo. Fue una situación difícil”. No obstante, reconoció que están al 100% con Fernando Hierro, e incluso cree que, aunque “su continuidad tendrá que valorarla él y la Federación”, por el manchego seguiría “porque no es fácil asumir este reto”.

En los últimos días varios jugadores de la selección han mostrado su enfado con la prensa por las críticas recibidas. Iniesta lo asume con normalidad al asegurar que “desde los 30 llevo escuchando que estoy viejo”. “En muchas cosas no lo compartamos (las críticas) por el hecho de que nosotros tenemos otra visión. El futbolista no necesita que alguien de fuera le diga que ha jugado bien o mal. Aunque penséis que nos molesta tanto la crítica, no se está pendiente de todo lo que se dice. Vivimos en la realidad, pero algo al margen. Sabemos que no hemos transmitido las mejores sensaciones y trabajamos para cambiarlo”, añadió.

Sobre su rendimiento, se mostró tranquilo y cree “que hay un pesimismo excesivo”. “No soy quien para decir nada sobre ello. Uno sabe como está y lo que puede aportar, siempre veo el vaso medio lleno. Siempre soy muy positivo sobre mí, pero también consciente de que hay cosas que se pueden mejorar. Creo que hay un pesimismo excesivo. Las situaciones no son las que desearíamos, pero se ha demostrado que todo es muy difícil aunque tengamos una muy buena selección. Los principales críticos somos los jugadores. Estoy convencido de que este equipo tiene la capacidad y el nivel para seguir avanzando”, comentó.

Iniesta también analizó un VAR que ha ayudado a España en este Mundial, aunque antes de la competición se mostró escéptico: “Todo lo que sea por mejorar, bienvenido sea. Hay jugadas puntuales en las que actúa que se solventan con acierto. Todo lo que sea más justo, mucho mejor. Igual con el VAR habrá algo que se escape, al final es el árbitro el que tiene la palabra.

Por último, también habló de Messi y del documental de Griezmann para anunciar que seguiría en el Atlético. “Cuando las cosas no salen bien en Argentina, se arma mucho ruido”, opinó sobre su ex compañero del Barcelona. Por otro lado, no ve un gran problema en lo que hizo el delantero francés: “Cuando uno propone y otro acepta, se hacen las cosas. Cada uno opta por lo que cree, lo veo bien”. A pesar de esto, comprende el enfado de la directiva: “Entiendes todas las partes, cada uno tiene su versión y opinión. No sé si se había hablado antes o no, es un tema pasado y a la vuelta, si hay dudas, se hablará entre los implicados”.