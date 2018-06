Ada Colau prohíbe las pantallas gigantes en Barcelona para ver el España – Rusia

El Ayuntamiento de Barcelona ha denegado a la Plataforma 'Barcelona con la Selección'

El Ayuntamiento de Barcelona ha denegado a la Plataforma ‘Barcelona con la Selección’ la instalación de una pantalla gigante para poder ver el domingo el partido entre España y Rusia correspondiente a los octavos de final del Mundial de fútbol.

Según la plataforma, el consistorio alega para ello que el acuerdo previo alcanzado preveía que la pantalla gigante se instalara para el primer partido de la selección española en el Mundial de Rusia, que España jugó contra Portugal, y para el resto de partidos de la Roja a partir de cuartos de final.

La plataforma ha lamentado hoy en un comunicado la decisión del consistorio, aunque reconoce que existía un acuerdo previo para que la pantalla gigante se instalara en el Camp de l’Àliga, como ya se hizo para el partido contra Portugal, para los partidos de cuartos de final, semifinal y final si la selección española alcanzaba esas rondas.

En su denegación, el gerente del distrito de Gracia del Ayuntamiento de Barcelona, Pere Camps, aduce que el acuerdo alcanzado no contemplaba el partido de octavos de final que la selección española disputará el próximo domingo contra la anfitriona, Rusia.

Sin embargo, la plataforma defiende que el consistorio se comprometió a no poner impedimentos siempre que la pantalla gigante se instalase en un espacio de gestión privada, como sucedió en el primer partido, y no supusiera un coste para el consistorio.

Tras el éxito del primer partido entre España y Portugal, que congregó a 4.000 personas en el Camp de l’Áliga, la plataforma decidió pedir permiso también para instalar la pantalla el próximo domingo, pero el gerente del distrito les ha recordado que el pacto era instalarla a partir de cuartos, al tiempo que desea que la selección de España “consiga este objetivo”.Sin embargo, la lectura de la denegación que hace la plataforma es diferente y defiende que hay “temor de que se vea una Barcelona diferente a la que desde el consistorio desean vender”.

“Si para el primer partido logramos reunir a tanta gente, ¿cuánta lograríamos reunir en los siguientes?”, añade la plataforma, que reprocha a la alcaldesa, Ada Colau, que el pasado mes de octubre sí permitiese a la entidad independentista Assemblea Nacional Catalana (ANC) instalar pantallas gigantes en el Arc de Triomf.

El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, se ha sumado a las críticas y ha calificado a la alcaldesa de “totalitaria y sectaria”.

El edil popular considera que “la prohibición del gobierno de Colau es un veto agravado porque la organización de este evento no le costaba ni un euro al ayuntamiento y cumplía con su compromiso de no poner impedimentos para se celebrara en un espacio de gestión privada“. “Colau una vez más no quiere poner pantallas para seguir los partidos de la selección española, pero tampoco deja que otros lo hagan”, ha reprochado.

Fernández Díaz ha recordado que el PP consiguió la instalación de las pantallas para la final del Mundial de 2010 después de muchas peticiones al ayuntamiento y que aquel partido congregó a más de 75.000 barceloneses que pudieron seguir la Final del Mundial de Sudáfrica entre España y Holanda, en la Avenida María Cristina en Montjuïc.