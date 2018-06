La rajada de Carlos Queiroz contra Cristiano Ronaldo

Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, volvió a liarla tras empatar contra la selección de su país de nacimiento, Portugal. El técnico criticó duramente a Cristiano Ronaldo y Ricardo Quaresma tras el partido que clasificó a los lusos para octavos de final del Mundial.

“No me identifico con personas que no saludan a un entrenador que estuvo 12 años al servicio de las selecciones portuguesas. Conquisté títulos europeos y mundiales, con reformas e ideas nuevas. La historia de la Federación Portuguesa no comenzó en la isla de Madeira con Cristiano Ronaldo. Comenzó mucho antes. Y los valores que yo recibí de José Augusto, Simóes, Eusebio, Humberto Coelho… no son estos”, dijo muy enfadado en una entrevista en el periódico portugués Público.

Queiroz guarda una relación de especial rencor con Cristiano, después de que el madridista le acusase del fracaso mundialista de Portugal en el Mundial de 2010. Desde entonces, el técnico siempre vota a Messi en todos los premios por delante de su compatriota. “No digo que los valores de los futbolistas de ahora sean malos, pero no son los míos ni los de mucha gente. Algunas personas que intentaron destruir mi vida personal o profesional hoy están acusados y algunos en la cárcel o camino de ella”, aseveró en un inquietante mensaje.

Además quiso mandar un dardo envenenado a Quaresma, quien tampoco le saludó. “No voy a hacer muchos comentarios sobre él. Pero si todos los entrenadores que él tuvo hablasen de él, estarían unos cuantos años hablando. Todos, desde el Sporting de Portugal hasta el Oporto. Es mejor quedarnos así. Si tuviera que decir alguna cosa sobre mí, que tenga coraje y lo diga ahora. Decir que yo no respeté a los jugadores portugueses… ¿Cómo que yo no les respeté? A pesar de todo, yo me sentí feliz porque tres jugadores me saludaron al final del partido: Adrien Silva, Bruno Alves y Beto”, zanjó.