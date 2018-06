Pogba y Verratti, el trueque que puede destrozar el mercado de fichajes

PSG y Manchester United han abierto conversaciones para intercambiar a dos de sus grandes estrellas. Ni Marco Verratti está cómodo en París ni Paul Pogba siente el cariño de Mourinho e Inglaterra. Por ello, los dos clubes piensan en un trueque que puede ser beneficiosas para todas las partes implicadas.

La llegada de Tuchel ha puesto en una situación comprometida a un Verratti que quiere abandonar París desde hace varias temporadas. El centrocampista italiano no se siente valorado por el jeque Nasser-Al Khelaifi, pese a que éste se negó el pasado verano a traspasarle al Barcelona.

Ahora las posturas a su salida del PSG parecen más abiertas después de diversos actos de indisciplina de Verratti y un comportamiento errático fuera de los terrenos de juego. A Mourinho no le disgusta la idea de un jugador de este corte que pueda dar más calidad a su medular.

En el otro lado se encuentra un United que no sabe qué hacer con Pogba tras haberse gastado más de 100 millones de euros en su fichaje hace dos veranos. El francés no ha cumplido con las expectativas marcadas y no se ha adaptado al juego de Mourinho, a quien le une una gran enemistad.

Así las cosas, el mercado podría obrar un trueque que haga que dos de los futbolistas de mayor calidad de Europa, pero ahora venidos a menos, puedan reconducir su carrera. Las cartas están sobre la mesa. Ahora solo hace falta que haya acuerdo entre PSG y United para sacar rendimiento de una operación sin precedentes.