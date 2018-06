Maradona dice que sufrió una “descompensación” y tranquiliza a sus seguidores: “¡Hay Diego para rato!”

Maradona emitió un comunicado a través de las redes sociales explicando lo que le ocurrió durante el Nigeria - Argentina Confirmó que sufrió una "descompensación" y tranquilizó a sus seguidores dejando claro que: "¡Hay Diego para rato"

Diego Maradona fue uno de los protagonistas del partido entre Nigeria y Argentina por su show durante el partido y el vídeo viral de cómo abandonaba su localidad siendo ayudado por su gente cercana. Incluso tuvo que recibir asistencia médica. Por ello, ha querido explicar todo lo sucedido a través de las redes sociales y tranquilizar a los seguidores.

“Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir?”, señaló Maradona en su cuenta de Instagram.

“Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, ¡hay Diego para rato!“, añadió el exfutbolista y entrenador de 57 años.