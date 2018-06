Vicente del Bosque sólo elige a un español en su once ideal del Mundial

Vicente del Bosque, ex seleccionador español y campeón del mundo en 2010, elaboró su once ideal del Mundial de Rusia para la aplicación deportiva de fútbol Top Eleven. El ex técnico madridista sorprendió incluyendo únicamente a un jugador español en un once que contó con dominio brasileño con hasta tres jugadores.

El culé Sergio Busquets fue el único español que Vicente del Bosque metió en su once ideal. El salmantino apostó por un sistema 4-3-3 para configurar su equipo ideal. Así las cosas, el técnico eligió al alemán Manuel Neuer como su portero.

En defensa, Del Bosque se decantó por el británico Kyle Walker en el lateral diestro con el brasileño Thiago Silva y el francés Samuel Umtiti como pareja de central, mientras que el brasileño Marcelo aparece como lateral zurdo.

En la medular, Del Bosque se decanta por Busquets como ancla bien acompañado en la zona de creación por el croata Luka Modric y el belga Eden Hazard. Mientras que el ex seleccionador apostó por la tripleta compuesta por el argentino Messi, el brasileño Neymar y el portugués Cristiano Ronaldo para completar un once de ensueño, pero poco español.