Isco fue el segundo jugador que más corrió contra Marruecos

“Tenemos que mejorar”, “este no es el camino”, “tenemos que ponernos las pilas o nos vamos para casa”… La Selección Española está recibiendo críticas, pero a tenor de lo expresado por los propios jugadores y Fernando Hierro, son merecidas. España no está bien. No lo ha estado en ninguno de los tres partidos del Mundial, y el único que se salva de la quema en Rusia hasta el momento es Isco Alarcón.

El malagueño está siendo el mejor jugador de la Selección con muchísima diferencia. En los tres encuentros de la fase de grupos se ha echado el equipo a la espalda, no para de pedirla y de intentar asociarse con sus compañeros. Pero no puede hacerlo todo. Ante Marruecos marcó su primer gol, un tanto muy importante a nivel anímico porque llegó poco después del 0-1 del combinado norteafricano.

El segundo que más corrió

La sensación es que Isco es el único que ha llegado al Mundial a su mejor nivel. Y no son sólo sensaciones. Los números demuestran que el madridista está un paso por encima del resto. Siendo un jugador asociativo, de dar ese último pase y de intentar encontrar espacios donde no los hay, el de Arroyo de la Miel fue el segundo futbolista español que más corrió ante Marruecos, casi 10,4 kilómetros, sólo por detrás de Jordi Alba.

También se refleja en las estadísticas su liderazgo. Isco lleva tres partidos en los que no ha parado de ofrecerse, de tirar del carro. Esconderse no es una opción para él pese a que el equipo de síntomas preocupantes. Frente a Marruecos intentó un total de 109 pases, y pese a que muchos de ellos son para romper líneas y para generar ocasiones de gol, 96 de ellos fueron acertados (88% de acierto en el pase). Pero Isco necesita ayuda. Un jugador no puede ganar solo un Mundial. España ya ha recibido varios avisos en la fase de grupos. Ahora llegan los cruces y la Selección puede y debe aprovechar el gran momento del malagueño, pero a su alrededor deben mejorar muchas cosas.