Maradona sigue su guerra con Ramos: “Que no se enoje, el crack es Godín y nada más”

No hay quien calle a Diego Armando Maradona. El argentino ha querido seguir en su particular guerra con Sergio Ramos. En una nueva comparativa con Uruguay y con Godín, El Pelusa volvió a atacar al capitán de España.

“Uruguay es diferente en la forma de encarar los partidos, se ve que los jugadores están bien físicamente. Que no se enoje más Ramos, el crack es Godín y nada más“, dijo.

Anteriormente, Maradona había asegurado que “cuando se habla de cracks, se dice: Ramos es crack. Y no. Godín es crack, que te defiende, te manda, te hace gol, sale campeón, no te falta un partido… Ese es crack”.

Ramos no se quedó callado y no dudó en poner a su sitio a Maradona dándole donde más le duele: “Respeto a Maradona porque es un grande. A mi me parece un crack, pero también te digo que el fútbol argentino sabe que Maradona está a años luz del número uno que es Messi”.