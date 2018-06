Dinamarca – Francia, en directo: Mundial de Rusia hoy

Sigue en directo el partido del Mundial de Rusia de hoy de Dinamarca contra Francia.

El combinado danés saldrá a darlo todo desde la defensa, donde Christiansen es un jugador a tener muy, muy en cuenta y que puede ejercer de eje tanto en repliegue como en salida de balón, y más adelante con las combinaciones entre Delaney, Eriksen y Pione Sisto, una de las grandes fuentes de desequilibrio del equipo europeo. Francia podría sufrir algún cambio en su once inicial, toda vez que Tolisso y Matuidi no han convencido en las oportunidades con las que han contado. Todo lo contrario ocurrió con Giroud, un hombre de la confianza de Deschamps y que parece potenciar al máximo las virtudes de las dos grandes estrellas del combinado, unos Griezmann y Mbappé que quieren volver a mojar en el Mundial. El empate es el resultado más probable en un encuentro entre las dos selecciones europeas que han demostrado ser más sólidas en lo que va de Mundial. Francia, líder destacada con seis puntos, necesita un solo punto para asegurarse la primera posición del grupo, mientras que Dinamarca, con cuatro, está en la misma situación de cara a obtener el pase a los octavos de final, después de su victoria frente a Perú y el empate con Australia. Dinamarca y Francia se miden en un duelo entre las teóricas favoritas a clasificarse para octavos de final en el Grupo C del Mundial de Rusia. Ambos equipos se citarán con la opción de ganar, pero sin una necesidad imperiosa de ir a por el triunfo gracias al trabajo bien hecho en los dos partidos anteriores. Estadio Luzhnikí de Moscú será el escenario de un choque entre dos selecciones a las que se espera en los octavos de final.