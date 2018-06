Calendario del Mundial de Rusia 2018: Horario y dónde ver los partidos de fútbol de hoy martes

Consulta a qué hora juegan las selecciones del Mundial 2018 hoy.

Para que no pierdas detalle de lo que ocurre en cada jornada de este Mundial 2018, OKDIARIO te cuenta cuáles son los partidos del día y dónde puedes verlos. Este martes 26 de junio finaliza la fase de grupos en el grupo C y D, con horario unificado en cada grupo. Francia se jugará el primer puesto del C, ante Dinamarca, que a su vez puede quedarse fuera, pues Australia aún tiene opciones de clasificarse si gana a Perú. En el D sólo Croacia tiene sellado su billete a octavos y Argentina, Nigeria e Islandia se jugarán el pase.

El día 12 de este Mundial 2018 lo abren los integrantes de un Grupo C en el que sólo Perú está fuera. En el Luzhniki de Moscú se decidirá el campeón de grupo. Francia y Dinamarca se miden desde las 16 horas (una hora menos en Canarias) en un encuentro en el que el empate les valdrá a ambas para cumplir sus respectivos objetivos: a les bleus para ser primeros y a los daneses para clasificarse. El duelo, arbitrado por el brasileño Sandro Ricci, se podrá seguir en directo por Cuatro y en la web de OKDIARIO.

Dinamarca no está aún clasificada y, de perder, necesitaría que Australia no se imponga a Perú para estar en el cuadro final del torneo. El jugador del Tottenham, Christian Eriksen, es el líder de una selección que espera colarse entre los 16 mejores combinados del mundo, algo que no consiguen desde Corea y Japón 2002.

Por su parte, los franceses vencieron dejando muchas dudas en sus dos primeros partidos de la cita mundialista, pero ya están clasificados. Con el empate les servirá para ser primeros. De perder, serán segundos. Para el choque se espera que Deschamps haga cambios sustanciales en el equipo, dando minutos a los menos habituales.

A esa misma hora, en el Estadio Fisht de Sochi, se enfrentarán Perú y Australia. Los peruanos ya están eliminados, pero los socceroos se juegan el pase, aunque no dependen de sí mismos. Sólo les vale una cosa: ganar y que Francia haga lo propio ante los daneses. El choque estará dirigido por el colegiado ruso Serguei Karasev y se podrá seguir por Be Mad.

Tres horas más tarde (20 hora peninsular) será el turno para el Grupo D, el más abierto de los ocho. Croacia, ya clasificada, se juega el primer puesto y se mide a Islandia, que se juega la clasificación con Nigeria y Argentina. El encuentro se podrá seguir por Cuatro y a través de OKDIARIO. La representación española en esta jornada será para Mateu Lahoz, el encargado de arbitrar el choque que se disputará en el Rostov Arena.

Croacia lidera la clasificación de este grupo con seis puntos, tras sus dos victorias ante Nigeria y Argentina. El primer puesto será suyo incluso perdiendo (salvo hecatombe y carambola), pues únicamente Nigeria podría arrebatarle el primer puesto, pero deberán ganar y superar la diferencia de cinco goles que tienen los balcánicos.

Los islandeses son los que más difícil lo tienen. Necesitan ganar su partido y esperar a que Nigeria no puntúe -a no ser que goleen a Croacia- o que la albiceleste gane por menor diferencia de goles (que también es favorable a los vikingos por un gol). No se descartan las rotaciones de los croatas.

El otro partido del grupo lo jugarán Nigeria y Argentina a la misma hora. Se podrá seguir por Telecinco y en OKDIARIO también se retransmitirá en directo online. El partido tendrá lugar en San Petersburgo y estará dirigido por uno de los considerados como mejores árbitros europeos, Cuneyt Cakir.

Argentina ha revivido en este Mundial 2018 tras la victoria de Nigeria el pasado viernes. La albiceleste no depende de sí misma, pero casi. Deberá ganar sí o sí a Nigeria y deberá hacerlo por un gol más de diferencia en el supuesto de que Islandia venza Croacia. Messi puede ser la primera estrella de este Mundial 2018 en quedarse fuera y dejar de aspirar a levantar un título que echan mucho de menos en Argentina, pues no lo ganan desde 1986.

A Nigeria le valdría el empate siempre y cuando los nórdicos no ganen de dos goles o más. Sus opciones de ser primeros, pero necesitan una carambola. Los africanos, perdiendo estarán fuera de Rusia. Las súper águilas ya saben lo que es ganar a los de Sampaoli, pues les golearon 4-2 hace unos meses. Musa, la estrella de Nigeria en este Mundial 2018 y ha avisado a los argentinos.