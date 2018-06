Portugal roza la tragedia contra Irán (1-1)

Los portugueses eran primeros tras el gol de Quaresma, pero un penalti en el 91 les deja segundos Cristiano Ronaldo falló un penalti que era el 2-0 e Irán dispuso de la última ocasión para ganar y dejar fuera a Portugal

Portugal empató contra Irán (1-1) y se clasificó como segunda de grupo, tras el empate de España ante Marruecos. Los portugueses plasmaron su superioridad gracias a un golazo de Ricardo Quaresma por la escuadra, que confirmó la presencia de los lusos en octavos. En el descuento, un penalti pitado por el VAR evitó que los portugueses pasaran como primeros. Portugal acabó pidiendo a hora, tras un placido partido, y pudo quedar fuera si Taremi no llega a mandar fuera por poco e que habría sido el 1-2.

El equipo de Queiroz se quedó sin el sueño de clasificarse por primera vez en su historia para el cuadro final de un Mundial. Tras dar la sorpresa en la primera jornada, venciendo a Marruecos y poniéndose líder de grupo por delante de las selecciones ibéricas, llegaba al último encuentro dependiendo de sí mismo para estar en octavos por primera vez en su historia. Y muy cerca estuvieron de lograrlo.

A los asiáticos no les valía el empate para clasificar y eso se notaba. De inicio salieron con un once muy ofensivo, con Jahanbakhsh y Azmoun en la punta de ataque. El planteamiento distó de lo visto ante España, pues aunque la posesión no fue un tema discutible a lo largo de los 90 minutos, ni el autobús ni las pérdidas de tiempo fueron tan claras como el pasado jueves.

La iniciativa la llevaba Portugal. Entre Cristiano, Quaresma y Adré Silva trataban de llevar el peligro hacia la portería iraní, pero no lograban disponer de grandes ocasiones. Los asiáticos esperaban su momento y pasada la mitad de la primera parte encontraron la que hasta el momento fue la más clara. Un lanzamiento de falta desde la derecha, estuvo a punto de acabar en gol, pero el remate de Ezatolahi salió demasiado centrado y Rui Patricio atrapó sin problemas.

Y parecía que hasta ahí duraban las opciones de Irán en Rusia. Pocos minutos después, Quaresma se sacaba un zapatazo a la misma escuadra, donde -pese a su envergadura- no llegaba Beiravand. Cristiano pudo ampliar la renta, sin embargo el penalti que él mismo había provocado lo atrapó el portero iraní en dos tiempos.

Locura al final

Portugal tenía en la palma de la mano la primera posición del grupo. Y de esa misma fue de la que se ayudó Cedric para hacer un penalti en el minuto 91. Ansarifard no perdonó y dejaba a los lusos segundos. Pero pudo ser peor, pues Taremi tuvo la última y pudo mandar a los campeones de Europa a casa, sin embargo su disparo se estrelló en el lateral de la red.

Portugal acaba como segunda de grupo, con cinco puntos, y se enfrentará el sábado a Uruguay. Por su parte, Irán deja una buena carta de presentación en un difícil grupo, habiendo vencido a una selección de Marruecos que es superior e incomodando -y de qué forma- a dos potencias como son el combinado luso y el español. Portugal rozó la tragedia.