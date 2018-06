Thiago Silva: “Neymar me insultó y me sentí muy triste”

"Le tengo como un hermano menor, intento cuidarlo. Hoy me sentí triste, ya que cuando devolví un balón a Costa Rica, me insultó", dijo

El partido entre Costa Rica y Brasil dejó secuelas en la Canarinha. Los de Tite necesitaban la victoria y la consiguieron en el tiempo de descuento, pero antes, algunos jugadores del equipo tuvieron sus más y sus menos. En especial, Thiago y Neymar. El capitán ha revelado un pequeño incidente con la estrella del PSG durante el partido.

“Le tengo como un hermano menor, intento cuidarlo. Hoy me sentí triste, ya que cuando devolví un balón a Costa Rica, me insultó. Tenía razón, ya que le habían dado mucha cera, pero aquel balón no nos iba a dar el triunfo. Me quedé muy triste con su actitud y así se lo recordé luego”.

Además, Thiago también habló sobre la reacción de Ney tras el triunfo. “Es normal que Neymar tenga que desahogarse, se sacó un gran peso de encima. Para el tercer partido ya estará mucho más tranquilo”.

Para finalizar, el jugador reconoció la importancia de los tres puntos frente a Costa Rica. “Cuando uno gana un partido así, automáticamente te da tranquilidad para el siguiente encuentro. El gol se resistió, pero nuestro gran mérito fue no desfallecer y seguir luchando. Así vamos hasta la final”, concluyó el central.