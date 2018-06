Musa avisa a Argentina: “Siempre que juego contra Messi marco dos goles”

"El próximo partido cualquier cosa puede pasar y posiblemente marque otros dos goles" Nigeria - Argentina, martes 26 de junio a las 20:00 horas

Su nombre es Ahmed Musa, pero en Argentina le conocen como Lionel Musa. A falta de Messi, los argentinos ya han encontrado a su héroe. Los goles del jugador nigeriano ante Islandia han dado vida a la Albiceleste en el Mundial. Con la derrota de los vikingos, el equipo de Sampaoli puede conseguir su billete a octavos y todo gracias a los tantos de Musa…

Sin embargo, no todo son ventajas para Argentina. Nigeria se enfrenta a la Albiceleste en el último partido de grupos y el futbolista ya ha avisado de su facilidad para anotar a Messi. “Cuando nos enfrentamos a Argentina en Brasil hace cuatro años, con Messi en la cancha, pude marcar dos goles. Y luego jugué con Leicester contra el Barcelona y Leo también jugaba, pude marcar otros dos goles. Así que en el próximo partido cualquier cosa puede pasar y posiblemente marque otros dos goles”, confesó.

“No siempre he ganado, pero ahora lo importante es ver qué podemos hacer para clasificar a Nigeria para la segunda ronda. Ojalá sea con mis goles. Me pone muy contento que haya alegrado a los argentinos, pero trataremos de ganarles igual. Veremos cómo hay que jugar. No deja de ser un rival difícil ni un equipo superpoderoso porque haya arrancado mal”, añadió el jugador.

El próximo martes, 26 de junio, Nigeria se verá las caras ante Argentina. Ambos combinados se juegan su billete a octavos del Mundial y sólo puede quedar uno… ¿Lionel Musa o Leo Messi?