México navega a toda vela rumbo a octavos

México venció (1-2) a Corea del Sur gracias a los goles de Carlos Vela y Chicharito Los goles de Carlos Vela y Chicharito acercan a México a los octavos del Mundial

México se impuso por 2-1 a Corea del Sur en un partido que dominó de principio a fina. Carlos Vela hizo el primer tanto y Chicharito cerró una victoria que le vale a los de Osorio para cerrar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2018.

México lo tenía claro desde el primer minuto. Había que seguir con el trabajo que hicieron ante la vigente campeona del mundo. La tri se impuso por 1-0 a Alemania en el primera jornada y una victoria frente a los asiáticos podría dejarle con pie y medio en los octavos de final del Mundial 2018. Esa intensidad y velocidad que demostraron frente a los germanos la plantaron desde el principio del partido, pero había un problema: la dureza del rival.

Corea del Sur se empleó con fuerza en los primeros minutos. Muchas faltas con las que paraban el partido y el ritmo de juego. Casi siempre estaba de por medio la misma víctima, el Chucky Lozano. Los asiáticos estaban bien plantados en su campo. Cerraban cada hueco para que México, que llevaba la iniciativa, no pudiera penetrar en el área.

Dos estilos de fútbol tan dispares, pero que no era un inconveniente para crearle peligro al adversario. Heung Min Son la tuvo primero y minutos después le tocó a Chicharito. Todo esto, antes de que en el 25 Carlos Vela anotase desde los once metros después de una mano clamorosa de un defensor coreano, que no necesitó de revisión del VAR.

Al descanso se llegó con justicia en el marcador. El choque continuó con los de Osorio llevando el control del partido, con una Corea del Sur encerrada intentando aprovechar cualquier contra con la velocidad de su gran estrella Son. El guión fue similar en el segundo acto. Dominio absoluto de la Tri mientras los asiáticos esperaban su ocasión.

Chicharito sentencia

Cuarenta y cinco minutos quedaban por delante y México tenía en el bolsillo pasar a la ronda final de este Mundial 2018 celebrado en Rusia. Un paso más hacia una Copa del Mundo que debería jugarse en el último partido del campeonato ante Portugal, tal y como han predicho en Los Simpsons. Ojo, que estos muñecos amarillos no suelen fallar.

Hirving Lozano, Carlos Vela, Guardado… Todos lo intentaban, pero eran incapaces hacer el segundo tanto para México. Corea no se rendía y querían encontrarse con el empate, pero con lo único que se topaban era con tiros que repelía la defensa mexicana. Y a una de estas, una gran jugada individual del Chucky dejó solo a Chicharito, que definió a la perfección, sentenciando el choque.

Corea no se rindió, pero México estaba siendo mucho rival para el combinado en el que entre su cuerpo técnico se encuentra Toni Grande. Salvo en un error de Márquez, que a punto estuvo de costarle caro a la Tri. Son no perdonó con un trallazo colocado desde fuera del área en el tiempo de descuento. Pero ya era demasiado tarde porque al minuto sonó el silbato del colegiado. Los mexicanos celebraron que ponen pie y medio en los octavos de final del Mundial 2018, mientras que los coreanos necesitan un milagro mayor que el de Argentina.