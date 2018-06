Maradona volvió a atacar al entrenador de Argentina tras la derrota ante Croacia También dejó claro que el culpable de esta situación es el presidente de la AFA, Claudio Tapia

Diego Maradona sigue siendo una de las voces más críticas ante la mala actuación de Argentina en el Mundial de Rusia. Tras la derrota sufrida ante Croacia, que le condena a ganar a Nigeria y a esperar el resultado de Islandia, el Pelusa volvió a poner el foco de las críticas en Jorge Sampaoli en su programa De la mano del diez.

Sobre las palabras de Simeone

“Escuchaba al Cholo ayer… Y si en el vestuario no hubo piñas es porque no tenemos huevos. Porque ayer Croacia parecía La Naranja Mecánica al lado nuestro. Entonces: ‘eh viejo, que pasa que no corres. Vamos a correr los dos y si no pim pum'”.

Ataque a Sampaoli

“Todo el mundo se comió la galletita de que Sampaoli venía con las computadoras, con los drones, con 14 ayudantes y 25 sparrings. Yo creo que aquí hay una falta total de autoridad. Argentina no sabe a qué juega, tanto en mediocampo, en defensa o en ataque, Argentina no creó una pared, no ganó las espaldas, no tuvo la pelota”.

Messi

“Jugó como pudo jugar. Como todos hoy le caen a Leo, yo digo que Leo jugó como tenía que jugar, como pudo jugar, es difícil resolver los problemas de los compañeros”.

La culpa, del presidente de la AFA

“Tiene un culpable y el culpable es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (Claudio Tapia). La AFA está dirigida por gente que no sabe nada de fútbol”.

Croacia no es Brasil ni España

“Tengo una bronca interior muy grande porque el que vistió esa camiseta no puede ver que sea vapuleada por un equipo croata que no es Alemania, no es Brasil, no es Holanda, no es España, eso hay que decir la verdad”.