Fabregas resta mérito a Cristiano: “Sus goles han sido a balón parado, penalti o errores”

El jugador del Chelsea Cesc Fábregas ha restado mérito al Mundial que está haciendo Cristiano Ronaldo con Portugal. El delantero portugués ha metido cuatro goles, siendo el máximo anotador hasta el momento, sin embargo, para el ex del Barcelona el madridista no está brillando. “Sus goles han sido a balón parado, penalti o errores”, ha señalado Fábregas en una entrevista a la BBC.

El jugador del Chelsea, Cesc Fábregas, ha valorado en una columna de la BBC la actuación de Portugal y en concreto de Cristiano Ronaldo en este Mundial de Rusia. El delantero luso es hasta ahora el máximo anotador del torneo, con cuatro goles (tres ante España y uno ante Marruecos). Todos los goles que ha marcado el país vecino en Rusia han sido obra del delantero del Real Madrid.

Sin embargo, para Fábregas ni Portugal ni su principal delantero están haciendo un fútbol brillante. “Cristiano Ronaldo tiene un papel muy diferente para Portugal: principalmente se mantiene arriba y ya no lo ves corriendo por todo el campo. Es uno de lo los grandes nombres de Rusia que ha tenido un buen comienzo en este Mundial, en términos de goles, con cuatro hasta el momento”, señalaba el catalán.

“De Gea debería haberlo parado”

“Cristiano está jugando bien, pero si realmente observa lo que ha hecho, ha anotado un penalti, un tiro libre, un gol de córner y otro con un tiro que David De Gea debería haber salvado“, recalcaba Fábregas en el rotativo inglés.

El centrocampista se mantenía firme en que ni el empate y ni la victoria conseguidos por Portugal hasta el momento hayan sido fruto de un gran fútbol. “No se puede decir que él (Cristiano) y Portugal hayan demostrado grandes combinaciones o fútbol tiki-taka para marcar grandes goles”, decía el ex del Barcelona.

Si Cristiano no le ha impresionado, el que sí lo ha hecho ha sido el mexicano Carlos Vela. “Vela merece una mención por lo que hizo contra Kroos. Dejó la Real Sociedad para unirse a Los Ángeles FC a comienzos de año y la gente parece pensar que cuando vas a la MLS, o ese tipo de liga, tu nivel baja. Ese no fue el caso cuando jugó contra Alemania, porque Kroos no pudo quitárselo de encima. Lo intentó, pero no pudo influir en el juego”, valoraba Fábregas.