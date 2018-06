El fin de la transición

Los campeones del mundo en 2010 con España podrían estar jugado su última gran cita Piqué y Silva ya han confirmado que no estarán en Qatar 2022

“Estamos haciendo una transición dulce”, dijo Vicente del Bosque, ex seleccionador español, antes del Mundial de Brasil. Cuatro años y dos batacazos notables después, se puede decir que en Rusia la transición comenzada con menos ritmo del deseado antes de la última cita mundialista llegará a su final. Es probable que en Qatar 2022 la gran mayoría de los hombres que formaron parte de la etapa más gloriosa de la selección española no estén. Por lo tanto, si no se levanta la copa en Moscú el próximo 15 de julio, a esa cita España podría llegar sin la experiencia que otorga el tener jugadores que ya han saboreado las mieles del triunfo.

Sin empezamos por la portería, Pepe Reina está ante su última gran cita. A sus 35 años, uno de los pilares del vestuario del equipo de todos, podría despedirse del combinado nacional tras este torneo. Aunque la Euro de 2020 le queda a dos años, parece que el Mundial de Qatar le pilla demasiado lejos. Salvo sorpresa, se retirará sin haber debutado en una cita mundialista, aunque sus aportaciones han sido claves. Iker Casillas le otorga a él parte del mérito del penalti que atajó a Cardozo en 2010.

En la defensa, Gerard Piqué ya ha confirmado que dejará la selección tras esta cita. Por otro lado, Sergio Ramos, el gran capitán, llegaría a 2022 con 36 años. Es probable que pelee por estar, siempre que su físico se lo permita. En el centro del campo David Silva es otro de los que ya ha confirmado que este será su último Mundial. Aspira a estar en la Eurocopa de 2020, pero no cree que pueda llegar a otra cita intercontinental. Por otro lado, Sergio Busquets, con 29 años, es el que más posibilidades tiene de jugar la cita mundialista de los campeones del mundo en Sudáfrica.

Por último, Andrés Iniesta no se ha despedido por el momento de la selección española, pero su adiós al Barça, sumado a su aventura japonesa, hace pensar que Rusia podría ser el punto y final a la carrera con el equipo de todos del hombre que hizo el gol de un gran número de generaciones españolas.