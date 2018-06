De Bruyne, ‘Chucky’ Lozano y Forsberg, jugadores a seguir hoy en el Mundial 2018

Emil Forsberg ha tomado el testigo de Ibrahimovic como líder de Suecia De Bruyne es el termómetro de Bélgica Hirving Lozano ya goleó a Alemania y buscará repetir frente a Corea del Sur

La segunda jornada de la fase de grupos llega a su recta final en el Mundial de Rusia, coincidiendo con un fin de semana que se abre con un encuentro a priori sin mucha historia, pero en el que Túnez tratará de complicarle mucho las cosas a Bélgica como ya hizo con Inglaterra. México y Corea del Sur se medirán poco después en un choque sin dueño claro pero en el que los aztecas quieren sumar su segundo triunfo desde un ligero favoritismo. Y para terminar, una Alemania contra las cuerdas tras su derrota en el primer partido se mide a la rocosa Suecia en busca de sus primeros y vitales puntos en la cita mundialista. Estos son los jugadores a seguir hoy en el Mundial.

Kevin De Bruyne

El termómetro y el creador de la selección belga volverá a tomar los mandos de la nave en el encuentro en el que los suyos pueden firmar el pase a octavos. Roberto Martínez ha optado por darle las llaves del centro del campo a Kevin De Bruyne y este, desde una posición más atrasada que en la que explotó, está logrando dar confianza y solidez a un proyecto de outsider para el Mundial. En el primer encuentro frente a Panamá, el centrocampista del Manchester City dejó destellos de lo que puede llegar a ser en rondas más avanzadas –asistencia magistral a Lukaku incluida– y frente a la correosa Túnez tendrá otra prueba para testarse y ver si el proyecto de jugador de tres cuartos puede pasar a ser una estrella mundial desde un escalón más atrasado.

Emil Forsberg

La baja de Zlatan Ibrahimovic hacía que Suecia necesitara de un jugador que tomara las riendas de la selección para hacer un buen papel en el Mundial, y no han tardado en encontrarlo. Emil Forsberg es el verso libre en un entramado táctico notable como el sueco, la calidad dentro del pragmatismo de una selección que buscará dar la sorpresa y dejar eliminada o al borde del abismo a una Alemania que partía como favorita. Las conducciones hacia el centro partiendo desde la izquierda del jugador del Red Bull Leipzig deberán ser vigiladas en todo momento por los defensores teutones, o de no ser así, Forsberg puede sacarse en centésimas de segundo un pase o un tiro que ya no encuentren solución posible.

Hirving ‘Chucky’ Lozano

Goleador frente a Alemania y una de las sensaciones del fútbol europeo en la última temporada. Hirving Lozano, conocido también como Chucky, representa la ilusión de la siempre ruidosa hinchada mexicana en el Mundial. El atacante del PSV es el proyecto de mayor futuro de la tri y sus argumentos para consolidarse en la élite del fútbol mundial son sencillos, pero también aplastantes. Diagonales y gol, con movimientos punzantes e inteligentes partiendo desde la banda representan un porcentaje muy amplio del juego de Lozano, a quien se le ha quedado pequeña la Eredivisie y tratará de seguir mostrando, ante Corea del Sur, que es uno de los delanteros emergentes del planeta fútbol.

