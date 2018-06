Alemania – Suecia: partido del Mundial 2018 en directo

Suecia espera aprovechar la enorme presión que deberá soportar su rival y saldar una cuenta pendiente desde el Mundial 2006, cuando Alemania fue su verdugo en octavos de final (2-0). Aquella fue la última vez que los nórdicos superaron la fase de grupos y si logran la revancha volverán a las eliminatorias.Por otro lado, Suecia llega a esta cita con la tranquilidad que le otorga el haber ganado en el primer partido a Corea del Sur. Un penalti convertido por el capitán Granqvist le bastó a la selección nórdica para ganar y de paso complicar aún más la situación del equipo germano.Todos este peso histórico recaerá en el Fisht Stadium de Sochi sobre la Mannschaft, que no quiere ser víctima de la 'maldición' que ya sufrió en los dos últimos Mundiales sobre Italia y España. Ambas fueron campeonas y cayeron a las primeras de cambio en el siguiente campeonato.¡Buenas tardes! Arrancamos con el último partido de la jornada. Alemania se medirá a Suecia con la obligación de ganar tras perder en la primera jornada frente a México. La vigente campeona no puede pinchar si no quiere ver como se complica mucho sus opciones en el Mundial de Rusia. Desde 1938, el combinado germánico nunca ha quedado eliminada en una fase de grupos y siempre ha avanzado a la siguiente instancia del Mundial correspondiente, con el asterisco de 1950, cuando no compitió por una sanción derivada de la II Guerra Mundial.