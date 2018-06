Serbia – Suiza: partido del Mundial 2018 en directo

Sigue en directo el partido del Mundial de Rusia entre Serbia y Suiza

La jornada del viernes en Rusia se cerrará con un duelo europeo de igualdad máxima que medirá a las selecciones de Serbia y Suiza. Los balcánicos, con tres puntos en su haber, tratarán de seguir con el buen camino emprendido ante un rival con el que lucharán teóricamente por la segunda posición del Grupo E, aunque con la posibilidad de jugarse el liderato con Brasil en el tercer partido.

Suiza es una de las selecciones que pudo dar la sorpresa en su primer encuentro en el Mundial. Los centroeuropeos sobrevivieron a la gran favorita a hacerse con el título, Brasil, en un encuentro en el que demostraron que su orden defensivo les puede llevar lejos. Con Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka como hombres a seguir, los hombres de Vladimir Petkovic tratarán de seguir sumando y mantener así opciones de meterse en octavos de final.

La buena actuación de Suiza en el primer partido frente a Brasil estuvo marcada por el polémico gol de Zubar y los pegajosos marcajes a Neymar, que deberán hacer andarse con ojo a los atacantes serbios, sabedores de la dureza con la que se emplearán los Lietchteiner, Akanji y compañía.

Enfrente del combinado helvético estará Serbia, que tratará de conseguir su segunda victoria consecutiva en el Mundial y así confirmar su pase a los octavos, gran objetivo de los balcánicos antes de que diera comienzo la cita. Con buenos jugadores en lo ofensivo y la solidez que aportan los Milenkovic, Ivanovic o Kolarov, el cuadro balcánico ya demostró a Costa Rica que un solo zaprazo les vale para hacerse con la victoria.

Un día más, las miradas estarán puestas en su gran estrella, Sergej Milinkovic-Savic, quien desde la posición de mediapunta deberá estar vigilado para que no sirva de enlace entre Matic y la delantera, o peor aún, que no llegue con peligro a la zona de gol, donde puede hacer estragos si la zaga de Suiza no se pone las pilas y anticipa su timming de llegada.