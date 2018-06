Brasil – Costa Rica: Resultado, resumen y goles (2-0)

FINAL. Brasil saca una victoria valiosisíma y merecida en el descuento. Lo intentaron durante toda la segunda mitad, sin premio. No fue hasta el 91' cuando los canarinhos abrieron la lata. Un gran Keylor Navas mantuvo a los suyos con vida hasta el final, pero no pudo hacer nada en el gol de Coutinho. Minutos después, con Costa Rica abierta, Doublas Costa entró en el área y cedió para que Neymar marcara a placer. 2-0 y Brasil líder de grupo. Costa Rica, eliminada del Mundial 2018.FINAL. BRASIL 2-0 COSTA RICA. Min 90+7. RESULTADO BRASIL-COSTA RICA: 2-0. ¡¡GOOOOOOOOOL DE BRASIL!! ¡¡GOOOOOOL DE NEYMAR!! Douglas Costa monta la contra y se la da al del PSG, que remata a palcer. Min 90+4. A punto de hacer un tremendo golazo Firmino. Jugadón del ariete del Liverpool, que combinó con Coutinho en una baldosa y remató fuera.Min 90+2. Cambio en Brasil, se va Gabriel Jesús y entra Fernandinho.Min 90+1. La puso Marcelo, la bajó Firmino para un coutinho que llegaba sólo al área pequeña. Nada pudo hacer Keylor.

Min 90+1. RESULTADO BRASIL-COSTA RICA: 1-0. ¡GOOOOOOOOOOOL DE BRASIIIIIL! ¡GOOOOOOOOL DE COUTINHO! Min 90. RESULTADO BRASIL-COSTA RICA: 0-0. Bjorn Kuipers añade seis minutos de descuento.Min 88. Se duele ahora Keylor ded un golpe en la cara tras una acción con Casemiro. Quiso rematar el mediocentro y Keylor salió de puños a por el balón.Min 87. ¡Casemiro la pega y para Keylor! Llegó con fuerza el mediocentro desde la segunda línea y la pegó dura.Min 85. Achica la defensa costarricense como puede. Keylor atrapa un balón bombedo de Coutinho desde la frontal.

Min 83. RESULTADO BRASIL-COSTA RICA: 0-0. Último cambio en Costa Rica. Se marcha Gúzman y entra Tejeda.Min 81. Amarillas para Neymar y Coutinho. El del PSG está desquiciado.Min 79. ¡NO HAY PENALTI! El VAR ayuda al colegiado holandés y Kuipers se desdice de lo señalado con anterioridad.Min 79. Ojo porque parece un piscinazo de Neymar y Kuipers va a consultarlo.Min 78. RESULTADO BRASIL-COSTA RICA: 0-0. ¡PENALTI PARA BRASIL! ¡Penalti sobre Neymar!

Min 77. Centro de Coutinho que atrapa sin problemas Keylor Navas.Vuelve a la carga la canarinha, quedan menos de 15'.Min 76. Neymar trataba de marcar haciendo un caño y el balón se marcha a córner.Min 74. El asedio ha cesado, por el moemnto. Respira ahora Costa Rica, que hace otro cambio. Se marcha Gamboa y entra Francisco Calvo.Min 72. RESULTADO BRASIL-COSTA RICA: 0-0. ¡Neymar fueraaaaa! Recuperó un balón peligroso que perdió Gamboa y se plantó en la frontal solo ante Keylor. Ajustó demasiado y su chut se marcha desviado.Min 71. Ahora es un asedio constante de Brasil, pero ojo, que la marcha de Paulinho ha hecho que Brasil pierda a un hombre fundamental en la contención y cualquier contra de Costa Rica puede poner en aprietos.

Min 70. Casemiro de cabeza a la salida de un córner y atrapa Keylor. Min 67. ¡A punto de marcar Costa Rica! Jugada embarullada en el área brasileña y Miranda saca de cabeza. Cambio ahora en Brasil, entra Firmino y se marcha Pauinho. Va con todo Tite.Min 63. RESULTADO BRASIL-COSTA RICA: 0-0. Keylor Navas está siendo el mejor sin dudas. Vuelve a despejar otro potente disparo de Neymar desde la frontal.Min 59. Por cierto, entre todo el lío hubo un cambio en Costa Rica. Se fue Ureña y entró Bolaños, que es quien bota el córner.Min 59. Córner ahora para Costa Rica.

Min 58. ¡KEYLOR! Imperial de nuevo, atrapando un remate de Coutinho. Brasil volcada ya sobre el área tica. Es cuestión de tiempo, o no.Min 56. RESULTADO BRASIL-COSTA RICA: 0-0. ¡Keylor a córner! Vuelve a salvar el portero del Real Madrid. Paulinho se metió por la derecha, puso el balón al corazón del área y Neymar remata a bocajarro. PARADÓN con mayúsculas de Navas.Min 49. ¡¡¡¡Gabriel Jesús a palo!!!! Y después, salva un defensor un gol cantado a córner. Quiere solventar esto Brasil cuanto antes.Min 46. Se duele Keylor, que ha estado perfecto y providencial. Empieza Brasil con esa marcha más que necesitaba, una cesión de Oviedo al meta madridista hizo que Keylor la sacar como pudo, en la segunda jugada, a punto estuvo de marcar Neymar, pero Navas estuvo muy atento y atrapó.Min 46. RESULTADO BRASIL-COSTA RICA: 0-0. ¡ARRAAAANCA LA SEGUNDA MITAD! Mueve Tite e banquillo. Se marcha Willian y entra Douglas Costa.

DESCANSO. Necesita dar un paso más Brasil si no quiere dejar en el aire su clasificación y dejar en bandeja a Serbia el primer puesto. Por el momento, buenos momentos de los dos equipos. Los ticos cierran bien, dejando a los brasileños sin opciones claras de penetrar en su área. Thiago Silva ha liderado la zaga canarinha, salvando los momentos puntuales en los que Costa Rica les ha puesto en aprietos. Hay que recordar que, de no puntuar, Costa Rica estaría eliminada, por lo que el empate les viene mejor que bien.DESCANSO. BRASIL 0-0 COSTA RICA. Los brasileños llegan sin mucha claridad. A excepción de un par de internadas de Neymar en el área, poco del ataque canarinho, que las únicas opciones de las que está disponiendo son con tiros desde fuera del área. Está muy bien Costa Rica, haciendo su partido, defendiendo cuando procede y construyendo e intentando llegar cuando pueden. El partido está muy lejos de ser el asedio constante que se esperaba, de hecho la mejor ocasión del partido la dispusieron los ticos, con un remate de Celso Borges que se marchó por poco. Punto muy valioso el que están sacando los centroamericanos.45+1. Muy largo el centro y Kuipers pita el descanso. Brasil 0-0 Costa Rica.Min 45+1. La última de la primera parte será para Costa Rica, que dispone de una falta lateral peligrosa.Min 41. La pega Marcelo, buscando la cepa del poste. Adivinó sin problemas Keylor Navas que atrapa.

Min 39. Fuera de juego de Ureña. Reclamaba penalti Brasil sobre Paulinho, salió a la contra Costa Rica por medio de Venegas, pero a la que quiso dársela al delantero, estaba varios metros adelantado.Min 31. ¡Oviedo la saca! Jugada entre Paulinho y Neymar. El del PSG deja en el suelo a un rival y la pone al segundo palo, donde Gabriel Jesús no llega a rematar.Min 30. La pegó Coutinho arriba. Empieza a animarse Brasil, aunque todas desde fuera del área.Min 29. De nuevo lo intentaba Neymar con una internada, metió un balón hacia atrás que sacó la defensa y en la segunda jugada Marcelo no se lo pensó. Fuera.Min 28. Salva Keylor un uno para uno con Neymar. Balón en profundidad de Coutinho para el 10 canarinho y está muy atento Keylor que sale para despejar el balón.

Min 26. Gol anulado a Brasil. La pegó Marcelo, le cae el balón a Gabriel Jesús que fusiló, pero estaba en fuera de juego el delantero.Min 23. Remate de Thiago Silva al saque de una falta que se marcha fuera. Brasil por el momento no es capaz de encontrarse en ataque.Min 17. Falta peligrosa para Brasil. La puso Neymar para Paulinho, pero sacó Giancarlo González.Min 15. Han cambiado las tornas. Ahora son los costarricenses los que llevan el peligro sobre la meta de Alisson. Brasil, por el momento, no se acerca en exceso al área. Pero cuidado como cacen una a la contra...Min 13. ¡A PUNTO DE MARCAR COSTA RICA! Primera oportunidad clara de gol, apuró por la banda Venegas que la puso a la frontal, donde llegó como un tiro Celso Borges y la mandó fuera, por poco. Avisan los ticos.

Min 11. Casemiro sale del terreno de juego por un golpe en la nariz que le ha provocado una hemorragia.Min 10. Va Neymaaaaar... ¡La saca la zaga!Min 9. Falta peligrosa sobre Willian, en la frontal del área.Min 7. Disparo muy lejano de Gamboa, que se marcha muy arriba. Presiona bien Costa Rica.Min 5. El guión es el previsto: Brasil embotella y Costa Rica trata de defenderse como puede. Cortó Thiago Silva una intentona de Ureña a la carrera.

Min 3. ¡Coutinho arriba! Pérdida de balón de Costa Rica en la frontal y a punto está de aprovecharlo Brasil.Min 1. ¡COMIENZA EL PARTIDO! Pone el balón en movimiento Costa Rica, de blanco. Brasil viste hoy de azul.Tras los actos protocolarios, en los que sonaron los himnos nacionales de Brasil y Costa Rica, va a comenzar el partido. Todo listo. ¡Arrancamos!¡Todo preparado en San Petesburgo! Bjorn Kuipers será el colegiado del encuentro. Él, sus asistentes y los 22 protagonistas saltan en estos momentos al terreno de juego. En breve, El Brasil-Costa Rica.Recordamos: Brasil tiene un punto, tras empatar ante Suiza, y Costa Rica aún no ha inaugurado su casillero. La victoria de la canarinnha la dejaría rozando los octavos de final, mientras que los costarricenses quedarían matemáticamente eliminados.

Puede parecer un once muy defensivo el de la selección de Costa Rica. Sin embrago, ante Serbia dispuso de mismo esquema, con cinco defensas, un doble pivote con Borges y Guzmán y con Venegas y Bryan Ruíz como interiores. Hoy se prevé que Brasil les exija más en defensa de lo que hicieron los serbios. Las miradas puestas en Keylor Navas, por el que pasan en gran parte las aspiraciones de los ticos para seguir vivos en este Mundial 2018.También un cambio en las filas de Costa Rica respecto al choque ante Serbia. Entra Bryan Oviedo en el lateral izquierdo por Calvo. Este es el once tico frente a Brasil: Keylor Navas; Gamboa, Duarte, Giancarlo González, Acosta, Oviedo; Bryan Ruiz, Celso Borges, Guzmán, Venegas; y Ureña.Va con todo Tite. Sólo un cambio: entra Fagner por Danilo. Estos son los once de Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Coutinho; Willian, Neymar Jr. y Gabriel Jesús.Bienvenidos a la retransmisión online en directo del Brasil-Costa Rica. En breve vamos con las alineaciones de canarinhos y ticos.Tité, por su parte, no debería introducir demasiados cambios en la alineación oficial de Brasil, que contará con Alisson en portería, en un duelo directo con el que podría ser su rival por la titularidad en el Real Madrid la temporada que viene. Fagner sería la gran novedad en el lateral derecho, aprovechándose de la lesión de Danilo, con Miranda, Thiago Silva y Marcelo en la zaga. Por delante, Casemiro mandará y dejará a Coutinho con la creación, mientras que Neymar y Willian pondrán el desequilibrio en ataque.

Brasil busca su primera victoria en el Mundial 2018 después de un inicio atravesado en el partido frente a Suiza, en el que la dureza del combinado helvético provocó un cortocircuito ofensivo de Neymar y compañía, que no pasaron del empate. Ahora, un compromiso de importancia máxima frente a Costa Rica, a la que deberán ganar a toda costa si quieren seguir con opciones de acabar en primera posición del Grupo E.El partido, que se jugará en San Petersburgo, tendrá en Costa Rica a la aparente víctima de la ofensiva brasileña. Los ticos, liderados como siempre por Keylor Navas, deberán montar un buen entramado y salir a la contra con el talento de Bryan Ruiz, que podría verse acompañado de un hombre como Joel Campbell que tiene más talento que cualquiera en su selección pero al que su irregularidad le apartó del once titular frente a Serbia.El choque frente a Suiza nos mostró un Brasil que fue de más a menos, y lo que es más preocupante, no tuvo en Neymar al líder desequilibrante que se espera del brasileño del PSG. En el país sudamericano esperan que los rumores de traspaso no afecten a su gran líder y que este, con goles, filigranas y asistencias, pueda guiarles primero a la victoria, más tarde a octavos y por último a la conquista del Mundial 2018.