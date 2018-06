Iker Casillas: “Cristiano es el jugador más destacado del Mundial hasta el momento”

Iker Casillas analizó el partido de España, aunque no acabó muy contento Cree que Cristiano Ronaldo es el “jugador más destacado hasta el momento”

Iker Casillas analizó el España-Irán en su habitual repaso a la jornada de este Mundial 2018 de Rusia que está realizando en su pagina oficial de Facebook. El que fuera portero de la selección española y del Real Madrid no terminó muy contento con el encuentro que realizó La Roja aunque entendía las circunstancias que llevaron a ello.

“Hemos ganado 0-1. Un partido difícil de calificar. Está claro que Irán ha optado por defender. Sobre todo hasta que España ha metido el gol. Estar atrás, no querer jugar la pelota, pérdidas de tiempo…”, reconocía el madrileño sobre el encuentro e Irán que añadía: “Y por más que hemos intentado mover y muy bien la pelota contra esos equipos que se encierran es difícil”.

Casillas recurría al clásico “esto es fútbol” para entender lo que está pasando en este Mundial 2018, donde cualquier selección plantea problemas a la teórica favorita: “En la primera parte no hemos tenido oportunidad para tener una ocasión clara e irnos con ventaja al descanso. Es difícil, porque es el Mundial, porque has empatado el primer partido, porque intentas ganar el segundo… Y cuando tienes a un equipo como Irán, que ha ganado a Marruecos, que también ha perdido contra Portugal injustamente, pues sorprende”.

Pero el guardameta español valoró como lo más positivo el resultado final, ese 0-1 que pone líder a España: “Lo más importante para los españoles es que hemos conseguido ganar. Ahora respiramos”. Y piensa ya en la próxima jornada: “El próximo partido es ante Marruecos y no sé cómo ver el partido. Es una selección que no se juega nada, está eliminada. Igual ante España querrán demostrar que son grandes jugadores. Me supone que es un situación curiosa. Que hayan perdido ante Portugal me parece increíble”.

Iker Casillas también tuvo palabras para Cristiano Ronaldo, que tras su gol ante Marruecos, se coloca de nuevo pichichi del Mundial 2018: “Una vez más Cristiano se ha encontrado un gol a balón parado. Que vamos a decir de él, cuatro goles en un Mundial en dos partidos. Es el jugador más destacado hasta el momento”.

De tal manera analizó también el grupo, que se decidirá en la última jornada: “Lo importante es la siguiente ronda. Lo curioso es que Irán sigue dependiendo de sí misma. Ninguna está aún clasificada, España es la que lo tiene más fácil porque Marruecos está ya eliminada”.