Francia – Perú: Resultado, resumen y goles

Resultado Francia - Perú: 1-0. Finaliza el partido del Mundial de Rusia del Grupo C entre Francia - Perú clasificando a la selección francesa para octavos de final y dejando a los peruanos fuera de la Copa del Mundo.

FINAL. FRANCIA 1-0 PERÚ. Francia logra la clasificación a octavos gracias a un gol de Mbappé. Perú lo intentó sin mucho éxito y es eliminada en la segunda jornada. Francia fue superior en los primeros 45 minutos y se replegó en la segunda parte, con el resultado a favor. Perú trató de encontrar puerta, pero Guerrero estaba muy solo en la punta de ataque. Al final no lograron el gol que les daba algo de aire y de opciones de cara al último partido de la fase de grupos y quedan fuera de este Mundial 2018 de Rusia. Min 90+4. RESULTADO FRANCIA-PERÚ: 1-0. FINAL DEL PARTIDO.Min 90+3. Balón al área de Advíncula, toca de cabeza Guerrer y se marcha por la línea de fondo.Min 90+2. Remate de Matuidi desde fuera del área. Fuera.Min 90+1. Falta sobre Fekir cercana al córner. La selección de Perú cada vez más lejos de seguir con opciones.Min 90. RESULTADO FRANCIA-PERÚ: 1-0. Se añaden cuatro minutos.

Min 89. Último cambio en Francia. Se va Paul Pogba y entra Steven N'ZonziMin 87. Va Guerrero... ¡¡LLORIS!!Min 86. Falta peligrosa para Perú y falta para Paul Pogba. Puede ser de las últimas opciones de Perú de aferrarse a Rusia.Min 84. Córner para Perú.Min 84. No llega con claridad Perú, que necesita un gol para seguir con vida en el Mundial 2018 de Rusia.

Min 83. RESULTADO FRANCIA-PERÚ: 1-0. Último cambio en Perú. Se marcha Cueva y entra Ruidíaz.Min 82. Oportunidad para Dembelé, que la manda fuera.Min 80. El VAR corrige la amarilla, que será para Aquino.Min 80. Amarilla para Flores.Min 80. Segundo cambio en Francia. Entra Nabil Fekir y sale Antoine Griezmann.

Min 78. RESULTADO FRANCIA-PERÚ: 1-0. Fuera de juego de Guerrero. A Perú se le agota el tiempo.Min 76. Se desahoga ahora Francia, que consigue empezar a dominar el balón. Los peruanos ya no llegan con tanta frecuencia.Min 75. Se marcha Mbappé, el goleador del partido. Entra Dembelé.Min 74. ¡FARFÁN FUERA! Llegó muy forzado el atacante a un centro de Carrillo. Se marcha al lateral de la red. Min 68. RESULTADO FRANCIA-PERÚ: 1-0. ¡Arriba Advíncula! A punto de marcar el ateral que la pegó desde la frontal.

Min 67. Necesita un pasito más Perú, que está volcada pero no llega con caridad. Debería aprovechar estos minutos de los suys Gareca para revolucionar e partido e intentar lograr ese gol que les de aire de nuevo. Sólo le queda un cambio a los andinos.Min 62. Balón en largo para Guerrero, que no llega por poco.Min 61. No le dura nada el balón a Francia. Perú empieza a embotellar y ahora es Carrillo quien la manda arriba. Sigue estando muy sólo Guerrero en la punta de ataque. Ojo con las contras, porque los franjirrojos están muy volcados.Min 58. Se pasea por el área francesa un centro de Carrillo al que no llegó Guerrero.Min 56. Sin embargo quien lo intenta es Francia, que dispone ahora de un córner provocado por Pogba.

Min 54. Recordamos que el resultado hace que Perú necesite al menos un gol para seguir con vida en este Mundial 2018. Ahora mismo están eliminados.Min 52. RESULTADO FRANCIA-PERÚ: 1-0. Falta peligrosa para a selección francesa. La pondrá Griezmann desde la izquierda.Min 50. ¡A la cruceta Perú! ¡A punto de marcar Aquino! Zapatazo lejano del mediocentro a pase de Farfán que se estrella en el pico de la portería. Avisa la selección andina.Min 48. Se duele Umtiti por un golpe en el muslo con Jefferson Farfán.Min 46. Comienza la segunda mitad. Dos cambios en Perú. Entran Farfán y Santamaría por Yayún y Rodriíguez. Gareca hace un cambio totalmente ofensivo, borrando el doble pivote y metiendo un atacante más.

DESCANSO. Finalizan los primeros 45 minutos en Ekaterimburgo con victoria de Francia por 10. Los franceses han sido mejores durante esta primera mitad y han encontrado premio gracias a un gol de Kylian Mbappé que les clasificaría matemáticamente para octavos. Perú empezó torpedeando y presionando muy bien a Francia. Poco a poco bajaron el pistón y no tuvieron más ocasiones que una clara de Guerrero en el minuto 31, que sacó Lloris. La falta de fútbol de les bleus fue desapareciendo gracias a un gran Pogba, que ha llevado la batuta en esta primera parte. Gran labor de Giroud, combinativo con Griezmann, fijando a los centrales y generando unos espacios que están siendo claves en los ataques franceses. Parece que da con la tecla Deschamps. Habrá que esperar la reacción de una Perú que está ahora mismo eliminada del Mundial 2018. FRANCIA 1-0 PERÚ.Min 45+2. FRANCIA 1-0 PERÚ. Final de la primera mitad.Min 45+1. Duerme la bola Francia buscando el final.Min 45. Añaden dos minutos de descuento.Min 40. ¡Lucas fuera! Qué jugada. Mbapé de tacón con Kanté, este con Griezmann, que abre para Lucas. El lateral a pega y para Gallese. El rechace le vuelve a caer pero el remate se marcha.

Min 39. Lo dicho. Primer contragolpe tras el 1-0 y primera opotunidad clara. Salió el 10, el del PSG, y se marchó en velocidad de Trauco sin problemas. Se la dio a Griezmann y este la tocó con un Giroud al que se le adelantó Gallese para atrapar el balón.Min 37. A ver cmo encaja el gol Perú. Los andinos necesitan delplegarse buscando un gol que les devuelva las esperanzas y los franceses pueden aprovechar lo espacios y la velocidad de Grizzy y Mbappé para salir a la contra y matar.Min 34. ¡¡GOOOOOOOOL DE MBAPPÉEEEE!! ¡¡GOOOOOOL DE FRANCIA!! Marca el primero el bueno de Kylian, que aprovecha un rechace de Rodríguez a tiro de Giroud para marcar a placer. FRANCIA 1-0 PERÚ. Los peruanos, eliminados.Min 33. ¡A punto de hacer el gol del torneo Kylian Mbappé! Balón en largo de Pogba a Mbappé que trata de marcar de espuela. Se la encuentra Gallese.Min 31. ¡A punto de marcar Guerrero! La más clara del partido. Recorta el peruano a Umtiti y la pega, el disparo le sale muy centrado y se encuentra con Lloris.

Min 30. Partido aburrido. Francia sigue en el mismo plan que ante Australia, su propuesta futbolística es prácticamente nula. Por su parte, Perú intenta acercarse al área defendida por la sólida zaga frnacesa.Min 22. Amarilla para Guerrero. El colegiado pitó falta de Umtiti sobre él, que dejó el braz atrás y le golpeó en la cara.Min 21. Falta en ataque sobre Samuel Umtiti.Min 20. Francia a conseguido superar la presión de los primeros minutos impuesta por Perú y se ha acercado con peligro al área rival. Ahora hay falta por mano de Pavard. Peligro de Perú.Min 16. Amarilla para Matuidi, por una falta sobre Advíncula.

Min 16. ¡A punto de marcar Francia! Griezmann ahora, pero paró Gallese.Min 14. ¡Cabezazo de Varane fueraaaa! A punto de marcar el central a la salida del córner. La puso Griezmann al primer palo y allí estaba él para rematar.Min 13. Córner para Francia. El primero para 'les bleus'.Min 11. ¡Pogba fueraaa! La pegó desde muy lejos el jugador del United y su disparo se marcha por muy poco.

Min 10. Perú está muy bien en la presión, evitando que los jugadores franceses leguen con peligro más allá de la zona de tres cuartos de campo.Min 10. Primera oportunidad de Francia. Aprovecha Griezmann un rechace de la defensa peruana, la pega con la derecha y el balón se marcha fuera.Min 3. Ojo porque estaba Carrillo tendido sobre el césped. Parece que se recupera y puede seguir el futbolista peruano.Min 1. ¡COOOOOOMIENZA EL PARTIDO! Rueda el balón en Ekaterimburgo. FRANCIA 0-0 PERÚ.Tdo preparado para que comience el partido entre Francia y Perú. Ya se han celebrado los actos protocolarios, en los que sonaron los himnos de ambos países. ¡Esto arranca!

Por parte de Perú, Farfán y Tapia se caen respecto al primer encuentro. En su lugar entran Guerrero y Aquino.Cambios sustanciales en Francia. No le gustó a Deschamps lo que enseñaron sus chicos ante Australia y para el partido de hoy quita a Tolisso y Demeblé, deja un doble pivote, mete un nueve de referencia como Giroud -que le dio resultado en la victoria del primer encuentro- y entra Matuidi por la izquierda.Perú buscará su primera victoria en el Mundial 2018 con: Gallese; Advíncula, Ramos, Alberto Rodríguez, Trauco; Aquino, Yotún; Carrillo, Cueva, Flores; y Guerrero.Ya conocemos los onces de ambas selecciónes. Francia va con: Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Lucas; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; y Giroud.Bienvenidos a la retransmisión en directo online del Francia-Perú. El partido que puede dejar a Francia en octavos y a Perú eliminada. Sin embargo, el empate de Dinamarca y Australia hace que la victoria de los peruanos hoy deje totalmente abierto el grupo C.

Ahora están contra las cuerdas y no pueden permitirse otra derrota. Enfrente tendrán a la subcampeona de Europa y el coco del grupo C, Francia, con jugadores muy determinantes como Antoine Griezmann o Kylian Mbappé. El Ekaterinburgo Arena será testigo de este partido en el que Perú podría ser la cuarta selección eliminada del Mundial 2018 tras Marruecos, Egipto y Arabia Saudí.Por su parte, Perú cayó contra Dinamarca en su debut gracias a un solitario tanto de Poulsen. Aunque el conjunto de Ricardo Gareca tuvo los tres puntos en su mano desde el punto de penalti, pero Christian Cueva falló y lo terminaron pagando caro. La Francia de Griezmann se llevó la victoria en el primer partido de manera muy sufrida ante una Australia que no les puso las cosas fáciles. Antoine, de penalti, y un tanto en propia puerta concedido por la tecnología de la línea de gol, valieron un valioso triunfo por 2-1 y acabaron con las esperanzas del cuadro oceánico.Francia y Perú se enfrentan en su segundo partido en el Mundial 2018 este jueves a las 17 horas. El conjunto que dirige Didier Deschamps podría sellar su pase a los octavos de final de la competición, mientras que el cuadro sudamericano podría quedar eliminado en caso de derrota, puesto que se quedarían con cero puntos y Francia tendría seis, a falta de una jornada para el final de la fase de grupos.