Mundial 2018 y el mercado de fichajes de fútbol: Última hora, en directo

Sigue en directo la última hora de los partidos del Mundial 2018 y todos los movimientos del mercado de fichajes del miércoles 20 de junio

Mundial 2018. ¡Gol de Luis Suárez! ¡Gol de Uruguay! Se adelanta el conjunto uruguayo y se acerca a octavos de final. UGURUAY 1-0 ARABIA SUADÍMundial 2018. ¡Arranca el Uruguay - Arabia Saudí! Los Luis Suárez y compañía buscan sus primeros puntos de este Mundial. URUGUAY 0-0 ARABIA SAUDÍRumor Leganés. Abdennour suena para reforzar la defensa. El ex centrocampista del Valenica puede llegar a Butarque, según ha informado 'Le10Sport'.Rumor Nápoles: Reina, a punto de salir. Ancelotti está buscando un portero y según apunta 'Il Martino', el ex entrenador del Madrid habría puesto sus ojos en el portero mexicano Guillermo Ochoa. Rumor Sevilla: Roque Mesa, a punto de firmar. El conjunto hispalense está a punto de hacerse en propiedad con el centrocampista canario, según informa 'Diario de Sevilla'.Mundial 2018. ¡FINAL DEL PARTIDO! Portugal sufrió pero se lleva la victoria por 1-0, gracias a un gol de Cristiano Ronaldo en los primeros minutos del partido. La campeona de Europa aguantó las embestidas de Marruecos, que tuvo ocasiones para empatar el encuentro pero no las aprovechó y se convierten en la primera selección eliminada del Mundial 2018.

Mundial 2018. ¡GOL DE CRISTIANO RONALDO! ¡GOL DEL PORTUGAL! El Balón de Oro remató de cabeza un balón que cayó dentro del área y hace su cuarto gol en la cita. PORTUGAL 1-0 MARRUECOSMunidal 2018. ¡Comienza el PORTUGAL - MARRUECOS! Rumor Borussia Dortmund: Morata podría llegar a la Bundesliga. Según 'Bild', el ex del Real Madrid saldrá del Chelsea y tiene un 50% de posibilidades de fichar por el Borussia Dortmund.Mundial 2018. ¡Ya tenemos once oficial en el Portugal - Marruecos!





Once de Portugal: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, William Carvalho, Moutinho, Joao Mario, Bernardo Silva, Guedes y Cristiano Ronaldo.





Once de Marruecos: Munir, Dirar, Da Costa, Benatia, Achraf, Boussoufa, Ziyech, Harit, Belhanda, El Ahmadi y Boutaib.Rumor Barcelona: Lenglet, para el 1 de julio. Según informa 'Sport', el conjunto culé pagará la cláusula de rescisión de 35 millones del central del Sevilla el próximo 1 de julio.

Rumor Manchester United: Anthony Martial querría abandonar el Manchester United ante la falta de protagonismo, pero los 'red devils' quieren retenerlo a toda costa. Según The Sun, el club que dirige José Mourinho le ha puesto un precio prohibitivo de unos 113 millones de euros, para evitar que el Tottenham se lo lleve.Rumor Atlético: el diario italiano 'Corriere dello Sport' asegura que el Atlético de Madrid estaría intentando fichar a la joven promesa de la Fiorentina, el central Nikola Milenkovic. Acorde con esta información el club rojiblanco habría ofrecido 40 millones más Savic con la esperanza de poder alcanzar un acuerdo.Rumor Real Madrid: Florentino no dejará salir a Kovacic. Según informó la 'Cadena Cope', el croata ha pedido a través de su representante salir del Real Madrid porque quiere ser titular pero en la cúpula del club blanco han dicho que nada de eso. Fichaje Nápoles: Fabián, a punto de firmar por el Nápoles. El centrocampista del Betis ya está en el sur de Italia para firmar su nuevo contrato. El conjunto napolitano pagará su cláusula de rescisión y el fichaje se anunciará hoy. Rumor Chelsea: Mertens podría llegar con Sarri. En Italia, concretamente el 'Daily Telegraph', especulan con que el entrenador del Nápoles llegue a Londres junto con una de las estrellas del equipo napolitano, Dries Mertens.

Rumor Valencia: Guedes, cerca de fichar. Según informa 'France Football', PSG y Valencia habrían llegado a un acuerdo para el fichaje del portugués por un total de 40 millones de euros más variables. Así que el Valencia de Marcelino podría conseguir uno de sus objetivos prioritarios para su regreso a la Champions.Fichaje Málaga: Muñiz, nuevo entrenador. La entidad malacitana ha hecho oficial el fichaje de Juan Ramón López Muñiz, que se sentará en el banquillo de la Rosaleda por tercera vez en su carrera. Rumor Real Madrid. Última llamada por Courtois. En OKDIARIO informamos hoy que Courtois se ha vuelto a ofrecer al Real Madrid y que en el club blanco estudian un fichaje que podría ser mucho más barato que el de Alisson, Kepa o De Gea. El jugador está como loco por defender la portería del Bernabéu y esto podría ayudar mucho. Mundial 2018. ¡Hoy juega España! Los de Fernando Hierro disputan un partido a vida o muerte ante Irán, a la que tienen que ganar para aspirar a ser primera en el grupo B. Aquí, la mejor previa. ¡Buenos días! Bienvenidos otra jornada más a nuestro directo del mercado de fichajes donde también os contaremos todas las últimas noticias que acontezcan en el Mundial de Rusia, donde ya se viven los partidos de la segunda jornada y este miércoles España se enfrenta a Irán en un duelo clave rumbo a los octavos de final.









La jornada de ayer se abrió con un victoria de Japón ante Colombia (1-2) donde los nipones se han visto beneficiados de un penalti y expulsión a favor a los cinco minutos de partido. A pesar de adelantarse en el marcado, el combinado cafetero consiguió empatar gracias a un golazo de Quintero pero a falta de 15 minutos para el final, Japón dictó sentencia.









En el partido de la tarde también hubo sorpresa, y es que Senegal logró imponerse (1-2) a Polonia en el otro partido del grupo H. Este resultado deja muy difícil la clasificación al equipo de Lewanwdoski que tendrá que ganar a Colombia y a Japón para entrar en los octavos de final.









En el último duelo del martes 19 de junio, Rusia y Egipto inauguraron la segunda jornada de fase de grupos en un partido donde los rusos buscaban sacar el billete a octavos y los de Salah, con el delantero del Liverpool como titular, intentaron convertirse en el primer equipo eliminado de la competición. Gracias a un estelar Cheryshev, los anfitriones se impusieron (3-1) y ya están en octavos de final.