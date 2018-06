Piqué, feliz tras su partido 100 con España: “Toda una vida con la selección”

Gerard Piqué está orgulloso de jugar con España. Días después de trasladar un mensaje de unidad a los aficionados de la selección, el central del Barcelona publicó en las redes sociales un mensaje en el que destaca sus 100 partidos con el combinado nacional, cumplidos en el choque frente a Irán correspondiente al Mundial de Rusia y que España pudo sacar adelante por la mínima.

“100 partidos internacionales con España. Toda una vida con la @SeFutbol!”, publicó Piqué en su cuenta oficial de twitter, en un mensaje que pronto fue compartido y aplaudido por los seguidores de la selección nacional.

💯partidos internacionales con España. Toda una vida con la @SeFutbol!

💯caps with Spain. The whole life with @SeFutbol!

