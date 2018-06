La perilla de Cristiano Ronaldo revoluciona las redes sociales

El nuevo look que Cristiano Ronaldo exhibió en el segundo partido del Mundial frente a Marruecos revolucionó las redes sociales. El portugués se dejó una perilla de chivo, que ya evidenció como preludio en el partido ante España, para reivindicar contra Leo Messi y la publicación Paper, que le señaló como GOAT (el mejor de todos los tiempos).

Cristiano Ronaldo respondió al desafío anotando su cuarto gol en lo que va de Mundial en apenas dos partidos. El luso está en plena forma y quiere conseguir su sexto Balón de Oro a lo largo de su carrera. Este nuevo look no pasó desapercibido en las redes sociales, donde todo el mundo opinó.

En un nuevo reto en su carrera, Cristiano Ronaldo intentará marcar goles con esa perilla. Impossible is nothing pic.twitter.com/jDFl4BPof1

Cristiano Ronaldo con perilla en el #POR vs. #MAR ¿Qué nos quiere decir? ¿ #GOAT ? 🐐🐐

El otro día no daba crédito cuando contaron que Cristiano se estaba dejando perilla para demostrar que el verdadero THE GOAT es él y no Messi. Y ahí está, con un chivo en la cara :__

— Ismael Touat (@ismaeltouat) June 20, 2018