Mundial 2018: Rafa Márquez, en la lista negra de Estados Unidos: no puede beber ni la misma agua que sus compañeros

Rafa Márquez ha hecho historia en este Mundial de Rusia al entrar en el selecto grupo de futbolistas que han jugado cinco Mundiales a lo largo de su carrera. Sin embargo, el de Rusia está siendo el torneo más extraño para el jugador mexicano, ex del Barcelona. Márquez fue acusado el año pasado por parte de Estados Unidos de estar relacionado con el narcotráfico y aunque el jugador siempre lo ha negado y no ha sido condenado, lo cierto es que tiene que tener mucho cuidado con sus pasos en Rusia para no meterse en problemas.

Tanto la FIFA como la Federación Mexicana de Fútbol han adoptado una serie de medidas, algunas de ellas extremas, para evitar cualquier tipo de problema con el gobierno americano, el cual lo tiene en su lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su presunta vinculación con el narcotráfico.

Cuenta el New York Times, que Rafa Márquez no puede llevar la misma vestimenta que llevan sus compañeros en los entrenamientos, algo que ya se produjo durante la concentración de México. La razón es que en la misma lucen los patrocinadores del Mundial, la mayoría de ellas compañías estadounidenses, por lo que el jugador mexicano no puede ser relacionado con ellas.

Premio ‘especial’ si es elegido el Mejor del Partido

Las medidas se ven también sobre el terreno de juego. Márquez no puede beber del mismo agua que sus compañeros para hidratarse durante los partidos, ya que tampoco puede ser relacionado con la marca de las botellas (Powerade, propiedad de la americana Coca- Cola).

Incluso, si el jugador mexicano fuese elegido como el más destacado del encuentro, habría que tomar una medida especial ya que dicho premio está patrocinado por Budweiser, otra de las marcas con las que no se le puede relacionar para no meterse en problemas. La FIFA tiene previsto en caso de que esto ocurriera se le entregaría un premio sin la patrocinadora americana.