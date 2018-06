Mundial 2018: Luis Suárez lleva de rebote a Uruguay a octavos

Uruguay y Rusia, clasificadas, se jugarán el liderato del Grupo A en la última jornada

La selección de Uruguay se impuso por 1-0 a Arabia Saudí gracias a un solitario gol de Luis Suárez, permitiendo así a los charrúas sacar su billete a los octavos de final del Mundial 2018 junto a Rusia, el otro combinado clasificado en su grupo.

Uruguay se plantaba en el partido con la clara necesidad de ganar para certificar matemáticamente su pase a octavos de final del Mundial 2018. El solitario tanto de Giménez ante Egipto sirvió para dar un primer paso que tendrían que completar contra Arabia Saudí. Los árabes tenían un hueso duro de roer delante para corregir la imagen que ofrecieron en la manita que le endosó la anfitriona.

Comenzó apretando la selección dirigida por Tabárez. Saben a lo que han ido a Rusia y quieren llevarlo por la vía rápida. A los 25 minutos conseguían abrir la lata gracias a un error garrafal del guardameta de Arabia Saudí. El balón voló desde el córner. Ni Godín ni Giménez la cazaron. Tampoco el arquero saudí, que fue a por uvas. El cuero cayó al pie de Luis Suárez, que sólo tuvo que empujarla.

No se amilanó Arabia Saudí, bien conocedora de su inferioridad técnica. Aprovechando el flanco de Martín Cáceres, el punto débil de los charrúas, generaron las ocasiones más peligrosas antes de que llegase el descanso. Los de Pizzi intentaban plantar cara pero no era suficiente para hacer trabajar en exceso ni a Muslera ni a la pareja de centrales de Uruguay.

Una gris Uruguay

El centro del campo uruguayo no se sentía cómodo. Carlos Sánchez, Bentancur y Vecino no conseguían aguantar demasiado el balón en su poder. El Cebolla Rodríguez, con la ilusión de un debutante, cabalgaba la banda izquierda en la búsqueda del segundo gol, una tarea que no consiguió. Laxalt entró por él al mismo tiempo que Lucas Torreira hacía lo propio por Matías Vecino.

Edinson Cavani se erigió como figura en la segunda mitad. El delantero estuvo excelso de tres cuartos hacia adelante, marcando los tiempos de Uruguay y arreglando el desatino de Carlos Sánchez, que estaba muy fallón. Para error, el del ariete del PSG en la recta final del encuentro. El arquero saudí desbarató un mano a mano con el charrúa, que trataba de sentenciar el choque.

El luminoso no se movería en los últimos minutos pese a las últimas intentonas de Arabia Saudí. Sonó el silbato señalando el final del encuentro, poniendo fin a toda la emoción del grupo A del Mundial 2018. Rusia y Uruguay ya están clasificados, aunque se jugarán en la última jornada el liderato de su grupo.