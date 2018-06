Irán – España: Resultado, resumen y goles

El resultado es lo mejor que se lleva España de un partido muy difícil ante Irán, que ha jugado sus bazas y ha estado cerca de lograr su objetivo. ¡¡FINAL DEL PARTIDO!! IRÁN 0-1 ESPAÑA. Importantísima y complicada victoria de la Selección, que se coloca líder del grupo B del Mundial de Rusia. Min 93. España quiere matar el partido e Irán busca la última.Min 90. Cuatro minutos de prolongación. Min 90. Cuatro minutos de prolongación. Min 88. RESULTADO IRÁN - ESPAÑA: 0-1. Tercer cambio de Hierro. Se retira Diego Costa y entra Rodrigo Moreno.

Min 85. Se prepara para entrar Rodrigo. Sigue tratando de marcar el segundo España.Min 82. ¡Qué ocasión de Irán! Remató alto el delantero... Min 71. Segundo cambio de España. Entra Asensio por Lucas Vázquez. Min 78. Amarilla para Amiri por una falta sobre Carvajal. Min 76. RESULTADO IRÁN - ESPAÑA: 0-1. Dura falta sobre Lucas Vázquez. Buena ocasión para España.

Min 71. Primer cambio de Hierro. Entra Koke por Iniesta.Min 69. ¡Qué buena jugada ensayada! Casi marca España el segundo. Min 68. ¡Buena llegada de España! Min 63. RESULTADO IRÁN - ESPAÑA: 0-1. ¡Gol anulado a Irán por fuera de juego! Tiene que andarse con mucho cuidado España... Min 58. España llega con más facilidad al área y trata de hacer el segundo gol lo antes posible.

Min 54. El delantero controla dentro del área, el defensa intenta despejar y le rebota a Costa. Carambola que favorece a España, que abre la lata por fin.Min 54. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA! ¡¡GOOOOOOOOOOL EN PROPIA PUERTA DE IRÁN! Min 52. ¡Uy Irán! El disparo se marcha fuera por pocoMin 51. RESULTADO IRÁN - ESPAÑA: 0-0. ¡Isco alto! Combina mejor España ahora. Min 48. Dos ocasiones seguidas de España ahora, pero se salva Irán. Aprieta la Selección.

¡Comienza la segunda parte! Irán 0-0 España. Asensio, Iago Aspas, Thiago, Saúl... Hierro tiene variantes en el banquillo y algo debe hacer para intentar romper la telaraña que ha puesto Queiroz. Hierro deberá introducir novedades, en forma de cambios u otras modificaciones para intentar abrir la lata. Min 48. ¡Final de la primera parte! España 0-0 Irán. Le está costando muchísimo a la Selección crear peligro ante un rival encerrado desde el primer minuto. Min 46. ¡Uy Silva! Disparo del canario que rebota en un iraní y se marcha fuera.

Min 44. Se añaden tres minuto. Min 40. ¡Otra vez Silva! Su remate dio en un defensa. ¡Cuánto cuesta encontrar espacios!Min 35. Necesita algo más España, un cambio táctico o algo que active al equipo en ataque. Min 30. ¡¡Uy Silva!! Su media chilena tras aprovechar un rechace se fue por encima del larguero. Min 27. España necesita crear ocasiones de gol. Casi media hora de partido y el portero ni ha tenido que participar.

Min 24. ¡Falta de Silva a las manos del portero iraní! Min 21.El guion no cambia. Irán defiende con muchos jugadores acumulados en zona defensiva y a la Selección le cuesta. Min 17. Muy bien cerrada Irán hasta el momento. Le cuesta encontrar espacios a España. Min 12. Aprieta España ahora en busca del primer tanto. Min 9. Falta lateral colgada por Silva, no llegó Piqué por centímetros.

Min 5. Irán intenta salir con velocidad cuando recupera el balón. Es el plan de Queiroz.Irán se encierra atrás desde el principio. España tiene que tener paciencia e intentar buscar el mínimo hueco o despiste. ¡Comienza el Irán - España! ¡Todo preparado para que comience el partido! España necesita una victoria ante Irán. Saltan España e Irán al terreno de juego. ¡Suenan los himnos nacionales de cada país!

Gerard Piqué centenario. El central cumple hoy 100 partidos con la Selección. La gran novedad en el once de la Selección es la presencia de Lucas Vázquez. Koke se queda en el banquillo y Hierro apuesta por un equipo muy ofensivo.¡Ya se han marchado los jugadores a la caseta! Cuando salten lo harán para comenzar a jugar tras escuchar los himnos de España e Irán. Los jugadores ya están calentando sobre el terreno de juego del Kazan Arena, estadio del Rubin en el que se disputará el España - Irán. Concentración en los rostros de los españoles, sabedores de la importancia del partido.En estos momentos, la selección española es tercera de su grupo, por detrás de Portugal, que tiene cuatro puntos, y la propia Irán, con tres después de su victoria inaugural frente a Marruecos. España necesita el triunfo para igualar a los lusos y seguir teniendo aspiraciones de acabar en primera posición del grupo B.

Alineación oficial de Irán para medirse a España: Beiranvand; Haji Safi, Pouraliganji, M. Hosseini, Ramini; S. Ezatolahi. Omid, V. Amiri, Karim; Mehdi y Sardar. La gran sorpresa es que no juega el mejor jugador iraní, Alireza Jahanbakhsh.¡ALINEACIÓN OFICIAL DE ESPAÑA! Fernando Hierro le da la oportunidad a Lucas Vázquez, que reemplaza a Koke en el once inicial. España sale con David de Gea en portería, línea de cuatro hombres en defensa formada por Carvajal, Piqué, Sergio Ramos y Jordi Alba, Busquets, acompañado de Iniesta e Isco en el centro del campo, con Silva y Lucas en banda. En punta de ataque, tras su doblete frente a Portugal, Diego Costa será el encargado del gol en un partido de gran importancia para la selección. ¡Muy buenas tardes! Ya estamos en directos para contarles todo lo que suceda en el España - Irán, que se disputará en poco más de una hora en el Kazan Arena. En breves instantes tendremos alineaciones oficiales de ambos equipos. ¿Habrá alguna sorpresa?Una victoria dejaría a los de Irán con pie y medio en los octavos de final del Mundial 2018. Un punto tampoco estaría nada mal para el combinado dirigido por Carlos Queiroz, pero una derrota sería fatal para sus intereses. Por su parte, España necesita ganar sí o sí para acabar la jornada con cuatro puntos. Cualquier cosa que no sea vencer, sería peligroso para los de Fernando Hierro. Delante estará Irán, que terminó la primera jornada liderando el grupo B del Mundial 2018. Su triunfo ante Marruecos, por un autogol de los africanos, le valió para mantener vivo su sueño de avanzar a la ronda final en un grupo tan complicado en el que están España o Portugal. Para ello, los de Carlos Queiroz tendrán que sacar algún buen resultado ante sus dos oponentes europeos.





El combinado español, que ha sumado un punto hasta el momento, quiere reconducir su camino para poder estar en la siguiente fase del Mundial 2018. Pese al fallo que David de Gea tuvo contra Portugal, el guardameta seguirá siendo el titular para Fernando Hierro. El resto del equipo dejó grandes sensaciones en su debut frente a los lusos, por lo que el once podría ser parecido, incluyendo la reaparición de Dani Carvajal.España buscará ante Irán encaminar su clasificación para los octavos de final del Mundial 2018 que se está disputando en Rusia. El combinado dirigido por Fernando Hierro llega después de haber empatado contra Portugal en su primer partido mientras que los iraníes consiguieron vencer en el tiempo de descuento a Marruecos.