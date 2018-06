Irán – España: Hierro: “Esto es un Mundial y aquí no gana fácil nadie”

España tuvo que sudar y sufrir de lo lindo para vencer a Irán, pero lo consiguió gracias al gol de Diego Costa en el segundo tiempo. El equipo dirigido por Carlos Queiroz puso en problemas a la Selección con una defensa muy cerrada. Y para Fernando Hierro no fue una sorpresa. El seleccionador esperaba pasarlo mal ante irán, pero se marchó satisfecho con el resultado y el esfuerzo de los suyos: “Lo hemos pasado como pensábamos, ha sido un partido muy duro muy difícil”.

“Empezamos bien, pero con tantas faltas e interrupciones era muy difícil coger ritmo. Hemos retocado varias cosas en el descanso con nuestros extremos. Tuvimos 15 ó 20 minutos muy buenos hasta que hemos metido el gol. El 1-0 es un resultado difícil, Irán es un equipo muy duro y muy preparado, esperábamos un partido así, con estas complicaciones”, añadió Fernando Hierro en sus declaraciones tras el encuentro.

Obviamente, al seleccionador español le hubiera gustado que el equipo hubiera creado más ocasiones de gol y que hubiera ganado con más tranquilidad, pero esto es un Mundial y Hierro insiste en que no es fácil ganar a nadie: “Cosas nos gustaría mejorar a todos, pero esto es un Mundial y aquí nadie esta ganando fácil. La igualdad es máxima. Este es un gran equipo con un gran entrenador, con un concepto muy claro. Me voy satisfecho del esfuerzo de los chicos, que se han pegado una paliza muy grande. Muy orgulloso de ellos”.

“Está siendo un Mundial de máxima igualdad, fácil no hay absolutamente nada. Las mejoras con victorias, para creer más en nuestro camino. Cuando hay un equipo que defiende con diez hombres replegados hay menos espacios y aparecen más dificultados”, insistió Fernando Hierro, que cuestionado por la entrada de Lucas Vázquez en el once respondió así: “Nos tenemos que acostumbrar a que yo soy el seleccionador. Necesitábamos profundidad por la banda derecha, campo abierto, tener una escapatoria. Por eso ha sido la decisión de poner a Lucas ahí”.

En cuanto a las pérdidas de tiempo de Irán, Hierro no quiso ir más allá: “Nosotros respetamos el fair play. A partir de ahí, cada uno juega sus armas. He de reconocer el maravilloso trabajo de Queiroz con Irán”. Y ahora, a por Marruecos: “Necesitamos sumar puntos ante Marruecos. Aquí no hay nada asegurado. Va a ser un Mundial muy igualado. Nadie va a regalar absolutamente nada”.