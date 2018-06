Cristiano Ronaldo está de dulce. El jugador del Real Madrid volvió a demostrar que es el jugador más en forma del mundo en el duelo ante Marruecos donde, como sucedió ante España, marcó antes del minuto cinco de partido encarrilando la victoria de su selección y el pase a los octavos de final de un torneo que de momento lleva su nombre.

Y es que después de su hat-trick ante la selección ha sumado otro gol para colocarse con cuatro tantos en la primera posición de la tabla del pichichi. Eso sí, a diferencia del duelo ante el equipo de Fernando Hierro, esta vez no hizo la cabra. Una celebración que iba dirigida a Messi, que posó con este animal en la portada de la publicación Paper, y que hacía referencia a que el jugador del Barcelona es el mejor de todos los tiempos ya que cabra en inglés es GOAT (Greatest Of All Time).

Del jugador del Barcelona si se acordó la afición de Marruecos, que le cantó al futbolista del Real Madrid “¡Messi, Messi!” en numerosas ocasiones.