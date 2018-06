Mundial 2018: Senegal aprovecha los regalos de Polonia (1-2)

Los errores graves errores de la defensa de Polonia regalan dos goles a Senegal

Volvía Senegal 16 años después a un Mundial y lo que menos se esperaba era recibir un presente por parte de Polonia. Pero no fue uno, sino dos los regalos que les concedieron a los senegaleses, que no perdonaron. El signo podría haber sido otro bien distinto, pero el 1-2 refleja que la defensa del cuadro europeo debe hacérselo mirar si no quiere defraudar y marcharse a las primeras de cambio de Rusia. En este caso, la sorpresa la dio de nuevo el que a priori era inferior, como ya hicieron antes Irán, Islandia, México, Suiza y Japón. Y eso que la estrella africana, Sadio Mané, casi no apareció.

Había muchas esperanzas puestas en este Polonia-Senegal, que apuntaba a ser un partido atractivo y no defraudó. El ritmo impuesto por ambos conjuntos durante los 45 primeros minutos fue muy alto, lo que permitió al espectador ver un encuentro alegre y sin respiro. Cierto es que lo que más faltó, fueron las ocasiones claras. En la segunda parte el encuentro decayó al jugar con el marcador a favor los senegaleses, pero la necesidad de Polonia por hacer el engancharse al partido tras el segundo reactivo de nuevo el interés del choque.

Liderados por Lewandowski, los polacos iniciaban su andadura en Rusia ante una Senegal que volvía a una cita mundialista después ser la sensación en el último que disputaron, en 2002, donde vencieron en el primer encuentro a la vigente campeona Francia y llegaron hasta cuartos de final. Polonia llevó peligro durante los primeros compases por unas bandas en las que Blaszczykowski y Grosiki no lograban encontrar a Milik y Lewandowski.

Los errores condenan a Polonia

En el minuto 37, Piszczek fallaba al tratar de salvar un balón que iba para Niang. Tocó con Mané y este a su vez de espaldas con Gueye, que llegó en carrera y la rompió. El balón pegó en Cionek y se coló en la portería de Szczesny. Demasiado castigo para una Polonia a la que le faltaban las ocasiones, pero que no merecía ir por debajo.

Pero este error no sería nada comparado con el que veríamos en la segunda mitad. Niang se encontraba fuera del campo, esperando las órdenes del colegiado para volver al terreno de juego tras haber sido atendido. El árbitro le dio el permiso para regresar y en ese momento Krychowiak retrasó de cabeza para Bednarek, que se durmió al no darse cuenta de la presencia del ariete senegalés, que marcó a placer.

Emocionante final

Faltaban cinco minutos para llegar al 90 cuando se pudo pasar de la goleada senegalesa al empate. Ismaila Sarr se tiraba a la piscina en el área y a punto estuvo de engañar al árbitro. Parecía penalti, pero el VAR decretó que, efectivamente, no había nada. En la siguiente jugada, córner para Polonia y Krychowiak metía a los suyos en el partido gracias a un cabezazo soberbio.

No había dispuesto de muchas oportunidades de gol la selección polaca, excepto algún intento de Lewandowski y en los últimos minutos se volcaron, con más corazón que cabeza, sin éxito alguno. Gran labor de los hombres dirigidos por Aliou Cissé, que supieron frenar el partido en los minutos finales, evitándose sufrir.

Con el 1-2 final asistimos a la enésima sorpresa de este Mundial. Quizás en el grupo más parejo de los ocho, las dos principales favoritas quedan en una situación muy comprometida. Para colmo, la próxima jornada asistiremos a un Colombia-Polonia, en el que una de las dos podría decir adiós al Mundial 2018.