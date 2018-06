Casillas: “Confío plenamente en De Gea”

Casillas cree que De Gea no debe ser el blanco de las críticas

Iker Casillas confía plenamente en David de Gea a pesar de su fallo en el segundo gol de Portugal. El guardameta del Oporto analizó la situación de la selección española en el Mundial de Rusia en su Facebook e hizo hincapié en la actuación del portero del Manchester United, sobre el que dijo: “Confío plenamente en él”. Cree que no se debería matar al internacional español por su “pequeño error” en el debut.

“Por tener un pequeño error no se le tiene que poner en el ojo del huracán”, comentó el meta del Oporto que no cree que deba ser criticado por ese fallo en el gol de Cristiano. Ambos coincidieron en la selección española, por lo que el ex del Real Madrid sabe perfectamente de lo que es capaz De Gea.

Otro al que también conoce bien es el autor del tanto, Cristiano Ronaldo. Según Iker el gol es más mérito del futbolista del Real Madrid por su gran disparo que fallo del portero: “Cristiano tiene un remate seco, sobre todo con el pie izquierdo. Fue un gesto rápido y el balón pudo haber cambiado de trayectoria”.

También habló del último tanto del luso, que puso el definitivo empate a tres en el marcador del partido: “El tercer gol es de una tremenda calidad. Era prácticamente imposible pararlo. Cristiano dirige la selección portuguesa”. “España fue una maravilla, el empate no me preocupa. La derrota sería un mal resultado, el empate acaba por ser justo”, concluyó.