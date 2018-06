Colombia – Japón: partido del Mundial 2018, en directo

Sigue en directo el partido de la Selección de Colombia de hoy en el Mundial de Rusia 2018

Amplia representación de LaLiga en ambos conjuntos. En los onces encontramos a cinco jugadores: Shibasaki e Inui en Japón y Mojica, Lerma y La Roca Sánchez en Colombia.Sorpresa en el once de Colombia. Pékerman decide no alinear a James Rodríguez, que arrastraba problemas musculares. Tampoco jugará Yerry Mina. La temporada del central desde que llegó a Barcelona no ha sido nada buena, lo que le ha costado su puesto dentro del once cafetero.Por parte de Japón, serán de la partida: Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki; Haraguchi, Ka, Inui; y Osako.Ya conocemos los once elegidos por Pékerman para medirse a Japón y ojo porque hay sorpresón en el equipo titular de Colombia. Son: Ospina; Arias, Óscar Murillo, Davinson Sánchez, Mojica; Lerma, Carlos 'la Roca' Sánchez; Cuadrado, Quintero, Izquierdo; y Falcao. No juega James.Las selecciones de Colombia y Japón comienzan su andadura en el Mundial de Rusia 2018 este martes a las 14 horas en el Mordovia Arena de Saransk. Ambos equipos buscarán empezar con un triunfo que puede ser muy importante de cara a la clasificación para los octavos de final, en una Copa del Mundo que ha empezado con varias sorpresas.





Colombia es favorita para sumar los tres puntos, aunque cuenta con la duda de su estrella James Rodríguez por culpa de una sobrecarga muscular. El seleccionador Pékerman no pudo confirmar su presencia en la previa del encuentro. Sin embargo, quien sí estará es Radamel Falcao que se perdió el último Mundial por culpa de una lesión en la rodilla.





Por su parte, Japón, buscará dar la sorpresa frente a la selección cafetera y favorita para pasar a los octavos de final de la Copa del Mundo junto a Polonia. La estrella del equipo es Maya Yoshida, central del Southampton inglés.





En 2014, los dos combinados se vieron las caras también en la fase de grupos y el equipo de José Pekerman la cerró goleando por 4-1 a los asiáticos, que vuelven a presentarse como una víctima propicia, pero deseosa de tomarse la revancha de aquel resultado y de una Copa del Mundo que les fue esquiva.





Los 'cafeteros' saben que el pase para los cruces se allanará si repiten triunfo sobre la teórica 'cenicienta' del grupo por lo que dictamina el último ranking de la FIFA que sitúa a los japoneses en el puesto 61, lejos del duodécimo una Colombia que tendrá que lidiar con su condición de favorita.





De todos modos, este sensación de superioridad se puede ver un tanto mermada por la presencia o no en el campo de James Rodríguez, referencia ahora del equipo tras su actuación en Brasil hace cuatro años donde fue el máximo goleador y aquello propició su fichaje por el Real Madrid.





El centrocampista del Bayern de Múnich ha firmado una óptima temporada en la Bundesliga, pero fatiga muscular le hace ser duda e incluso su seleccionador no quiso confirmar si estará o no ante Japón, aunque todo hace indicar que sí formará parte de la alineación titular.