Xavi ataca a Mbappé y lo compara con Pogba: “Es más físico que talento”

"Mbappé será una de las grietas pero lo encuentro más físico que talentoso, como Pogba, creo", dijo También comparó a Lopetegui... con Guardiola

Xavi no se ha mordido la lengua a la hora de analizar a la selección francesa en el Mundial con los nombres propios de Mbappé, Pogba, Griezmann y Deschamps, para la revista gala JDD.

Del primero de ellos, el polémico jugador le ha empezado elogiando llegándolo a comparar negativamente con su otro compañero de combinado en Les Bleus: “Es un gran delantero de 19 años que ha demostrado grandes cosas al PSG y que seguirá mejorando”.

“Mbappé será una de las grietas pero lo encuentro más físico que talentoso, como Pogba, creo”, añadió Xavi sobre curiosamente dos siempre objetivos del Real Madrid. Sin embargo el centrocampista del Manchester United también ha salido en la órbita incluso del Barça, tal y como reveló el director de OKDIARIO Eduardo Inda hace unos meses.

Xavi también tuvo tiempo de ensalzar a la estrella de la selección francesa, Antoine Griezmann:”Me encanta porque tiene clase y hace la diferencia. Es uno de los mejores del mundo, muy fuerte físicamente. En realidad, este chico lo tiene todo”. “Encajaría perfectamente con el Barça como lo haría con cualquier gran equipo”, agregó en la citada entrevista.

Deschamps, la antítesis de Pep… y Julen

Por último, Xavi volvió a comparar entrenadores siendo el seleccionador francés motivo de sus palabras positivas sorprendentemente: “Deschamps tiene estilo. Simplemente, él o Simeone son de otra escuela que no es la de Löw, Lopetegui o Guardiola”.

“No cambió de opinión al convertirse en entrenador: solidez defensiva y contraataque. No le importa ser dominado porque da más importancia a su organización defensiva que a la ofensiva. Su equipo no es menos competitivo. Respeto todas las formas de pensar”, finalizó esta vez el ex futbolista del Barça no llegando a pensar lo mismo con la forma de jugar de los equipos y su famosa devoción por la posesión.