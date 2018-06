Última hora del Mundial 2018 y de los fichajes hoy, en directo

Sigue en directo la última hora de los partidos del Mundial 2018 Te contamos todos los movimientos del mercado de fichajes

Mundial 2018. España jugará en el Benito Villamarín. La selección vuelve al campo del Betis 23 años después. El partido se jugará el próximo 15 de octubre y el rival será Inglaterra, en el partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones, torneo que se ha creado para acabar con los amistosos.Rumor Valencia: el hermano de Hazard puede acabar en Mestalla. "Si vieron a mi padre en Valencia por algo será", eso ha dicho Thorgan Hazard sobre su posible fichaje por el conjunto valenciano. Mundial 2018. Hierro confirma la titularidad de De Gea. El seleccionador español ha confirmado que el meta del Manchester United será titular en el duelo ante Irán del próximo miércoles. Rumor Barcelona: Mendy podría ser el primer fichaje de Abidal. El nuevo secretario técnico culé, que ya ha empezado a trabajar este lunes, podría intentar el fichaje de Ferland Mendy. Según informa 'Mundo Deportivo', el lateral izquierdo del Olympique de Lyon sería el sustituto de Digne.Mundial 2018. Rueda de prensa de Isco. "Ni pienso en el Balón de Oro ni estoy aquí para suceder a nadie", ha dicho el futbolista del Real Madrid que también ha querido defender a De Gea antes del segundo partido del Mundial ante Irán.Rumor Real Madrid. Hazard se deja querer. En una entrevista concedida al diario 'L'Equipe', la estrella del Chelsea ha dejado claro que "si el Madrid me quiere ya saben lo que tienen que hacer".

Rumor Real Madrid: Savic, objetivo prioritario. En los últimos días ya se ha venido informando sobre esta opción y en su edición del lunes, 'Corriere dello Sport' informa que el conjunto blanco podría pagar 150 millones por el futbolista serbio del Lazio. Mundial 2018. Según informa la publicación croata '24sata', Kalinic ha sido expulsado de Croacia por negarse a jugar en el partido del pasado sábado ante Nigeria. Veremos a lo largo del día si se confirma la noticia o no.Rumor Barcelona: Pjanic pasa del conjunto culé. El pasado domingo dio a 'me gusta' a una publicación sobre su posible fichaje por el conjunto culé pero después dejó claro en su stories en Instagram que "ni siquiera había leído el texto" y que eran "fake news". Así que parece que el talentoso centrocampista seguirá en la Juventus.Rumor. Real Madrid. Alisson, más cerca de fichar por el campeón de Europa. De esto informamos hoy en OKDIARIO. En el Real Madrid sólo contratarán al meta brasileño si hay rebaja porque la Roma pide 80 y en el Bernabéu no quieren pagar más de 60. Por su parte, hoy 'Express' afirma que el portero ha metido prisa al conjunto blanco porque quiere firmar por el Madrid. ¡Buenos días! Bienvenidos otro día más a nuestro directo donde te comentaremos nuestra última hora sobre todo lo que sucede en el Mundial de Rusia y en el mercado de fichajes. Porque los amantes del fútbol estamos de enhorabuena por los tres partidazos que podemos ver todos los días. Y hoy el plato también será especial ya que tendremos un Suecia - Corea del Sur, a las 14 horas; un Bélgica - Panamá, a las 17 y el debut de Inglaterra ante Túnez a las 20 horas.





Y la verdad es que este Mundial no está defraudando. La jornada del pasado domingo volvió a ser vibrante y todo comenzó con la victoria de Serbia (1-0) ante Costa Rica gracias al jugador de la Roma, Kolarov, que marcó uno de los mejores goles vistos en el torneo al transformar un libre directo desde una posición muy lejana.





Pero la tarde fue ganando en quilates conforme pasaron las horas porque el duelo que disputaron México y Alemania fue un auténtico partidazo donde se protagonizó la primera gran sorpresa del Mundial. Y es que gracias a un gol de Hirving Lozano la selección azteca tumbó a la actual campeona en un partido que tuvo de todo. Esto obliga a los germanos a hacer pleno de victorias para estar en octavos de final.





Tras la derrota de la actual campeona llegó el turno de la Brasil de Neymar, que también decepcionó en su estreno. Coutinho anotó un golazo en la primera mitad, pero a partir de ahí Brasil se echó a dormir y Suiza empató en la segunda mitad e incluso pudo ganar el partido.





Pero en estos días no sólo del Mundial viven los aficionados, ya que el mercado de fichajes está más caliente que nunca. ¿Quién será el plan B del Barça después de perder a Griezmann? ¿Quién renovará con su club? ¿Quién cambiará de aires? ¿Alguna novedad en el Real Madrid o Atlético? ¡Aquí te lo contamos todo!