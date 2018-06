Suecia – Corea del Sur: partido del Mundial 2018, en directo

Oh

Sigue en directo el partido del Mundial entre Suecia y Corea del Sur.

Las selecciones de Suecia y Corea del Sur disputan en el estadio Nizhni Nóvgorod su primer partido del Mundial 2018. Ambas selecciones cerrarán la primera jornada de su grupo, el F, donde también están encuadradas Alemania y México.

Los suecos, que actúan como locales, no contarán con Zlatan Ibrahimovic. El delantero de Los Ángeles Galaxy es la principal ausencia en el combinado nórdico. El seleccionador decidió no incluirle en la lista después de que no participase en la fase de clasificación para el Mundial 2018 de Rusia.

Delante estará una Corea que intentará hacerse un hueco entre los dos primeros en un grupo muy complicado. A priori, es la selección más floja, pero la velocidad de los asiáticos podría ser crucial para conseguir sacar algún buen resultado.