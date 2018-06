Mundial 2018: Brasil se ceba con Neymar: “Fue un auténtico desastre”

La prensa brasileña, muy crítica con el astro del PSG Califican de "desastre" la actuación del jugador ante Suiza

El esperado debut de Brasil ante Suiza en el calificado como ‘Mundial de Neymar’ no pudo ser más decepcionante. La pentacampeona iniciaba su camino en el Mundial 2018 con un tropiezo que desataba las críticas de un país entero. Y en el centro de ellas, como no podía ser de otra forma, estaba Neymar. La prensa brasileña atacó al jugador después de su primer partido en la cita mundialista, dado el estado de forma en el que está.

El atacante del PSG no disputaba un partido oficial tras lesionarse en febrero, antes de la vuelta de los octavos de final ante el Real Madrid. En los amistosos previos a la cita mundialista, su nivel había estado a la altura de las goleadas de su selección. Su estreno en Rusia y el empate de la selección canarinha, dejó muchas críticas acerca del estado en el que ha llegado a la cita. La mayoría se centran en el individualismo del brasileño, al que muchos culpan severamente del resultado.

“Jugando de la manera en la que jugó es un futbolista vulgar”, señaló Osvaldo Pascual, periodista de Fox Sport Brasil, tras el encuentro. Además, añadió que “es incomprensible que Tite no le diera ni un solo minuto a Douglas Costa”. En la misma línea habló Arnaldo Ribeiro, de ESPN: “Neymar fue un auténtico desastre. No jugó nada y no produjo nada bueno para el equipo. Habría sido mejor sacar a Douglas Costa, que no sé aún por qué no jugó”.

“Fue egoista sobre el campo”

Neymar fue el foco del partido. El interés mediático estaba puesto en él y también el de la defensa suiza. Fue el objeto de las faltas de los jugadores helvéticos y desde su país entienden que él fue el propio responsable de recibirlas, tal y como señaló el ex futbolista Zé Elías, que liberó de responsabilidad a los hombres de Petkovic: “Fue egoísta sobre el campo y por eso recibió tantas faltas, pero no creo que fueran a por él”.

Desde Brasil no se explican como con la capacidad y los recursos que tiene en el equipo, Tite no hiciera nada por remediar las individualidades de Neymar. El jugador abusó de protagonismo y llevó todo el peso del ataque brasileño, lo que evitó que su selección mostrara gran parte del abanico de posibilidades de las que disponen.

Brasil se medirá en el próximo encuentro a Costa Rica. Será ahí donde la estrella deberá dar cuenta de la lección aprendida ante Suiza y hacer callar a los críticos. No lo tendrá nada fácil, pues bajo los palos se encontrará un Keylor Navas que viene de salvar a los suyos de una goleada ante Serbia.