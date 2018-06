Mundial 2018 de Rusia y los fichajes de fútbol de hoy domingo en directo

Mundial 2018. ¡GOL DE SUIZA! ¡GOL DE ZUBER! El jugador suizo remató sólo con la cabeza dentro del área tras el saque de un córner. Salta la sorpresa en Rostov. BRASIL 1-1 SUIZAMundial 2018. ¡Final de la primera parte en Rostov! Manda Brasil ante Suiza gracias a un golazo de Coutinho a los 20 minutos. BRASIL 1-0 SUIZAMundial 2018. ¡GOLAZO DE COUTINHO! Se adelanta Brasil en Rostov en el minuto 19 de partido. BRASIL 1-0 SUIZAMundial 2018. ¡Comienza el BRASIL - SUIZA! Partidazo en Rostov. Una de las grandes favoritas entra en escena. Mundial 2018. También hay alineación titular de Suiza: Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodríguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; y Seferovic Mundial 2018. ¡Ya tenemos alineación de Brasil! La pentacampeona debuta con: Alisson; Danilo, Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Jesus y Neymar

Mundial 2018. ¡PRIMERA GRAN SORPRESA EN EL MUNDIAL! Alemania, la actual campeona, cae en su estreno en Rusia ante México. Hirving Lozano marcó el tanto que tumbó al equipo germano. ALEMANIA 0-1 MÉXICOMundial 2018. ¡GOL DE MÉXICO! ¡GOL DE HIRVING LOZANO! Lo estaba mereciendo la selección azteca ante la actual campeona. Minuto 35 de partido, ALEMANIA 0-1 MÉXICOMundial 2018: Diego Maradona ha culpado al seleccionador albiceleste Jorge Sampaoli del empate 1-1 de su selección ante Islandia en su debut en el Mundial de Rusia 2018 al considerar que en el equipo "no hay trabajo" mientras defendió a Messi por el penalti fallado en la segunda mitad. "Creo que jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina, es una vergüenza", dijo.Mundial 2018. También conocemos ya el once de México: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Andrés Guardado, Miguel Layún; Carlos Vela, Hirving Lozano y 'Chicharito' Hernández.Mundial 2018. En menos de una hora Alemania comienza la defensa de su corona ante México. Los de Low salen con este once: Neuer; Kimmich, Hummels, Boateng, Platenhardt; Khedira, Kroos, Özil, Draxler, Müller; y Werner.

Mundial 2018. ¡Final! COSTA RICA 0-1 SERBIA. Un gol de Kolarov decidió un partido donde los serbios fueron superiores. Ahora vamos a por el Alemania-México, donde debuta la actual campeona. Mundial 2018. ¡GOLAZO DE KOLAROV! ¡GOLAZO DE SERBIA! El jugador de la Roma marca el gol del Mundial en una falta lejana. El balón se fue a la escuadra y Keylor no pudo hacer nada. Algo más de media hora tienen para remontar los ticos. COSTA RICA 0-1 SERBIA Mundial 2018. ¡Llegamos al descanso en el Costa Rica - Serbia! Nadie ha sido capaz de mover el marcador. Mundial 2018. ¡Arranca el Costa Rica - Serbia! Ambas selecciones disputan el primer partido de un Grupo E, donde también están Brasil y Suiza, que jugarán su partido a las 20 horas. Qué domingo nos espera.Rumor PSG: Oferta de 100 millones por Kanté. Parece una locura, pero el Daily Mail ha informado que el conjunto francés podría hacer una oferta de 100 kilos por el centrocampista francés del Chelsea. Veremos qué ocurre.

Mundial 2018. ¡30 minutos para que comience el primer partido del día! La Costa Rica de Keylor contra la Serbia de Savic, que está en el punto de mira de la dirección deportiva del Madrid. También recordamos que hoy es el día que debutan dos de las grandes favoritas, Alemania y Brasil. Mundial 2018. También tenemos alineación oficial de Serbia: Stojkovic; Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov; Milinkovic-Savic, Milivojevic, Matic, Ljajic, Tadic; y MitrovicMundial 2018. A las 14:00 horas comienza el Costa Rica - Serbia. Ya conocemos el once oficial de los ticos: Navas; Acosta, González, Duarte, Calvo, Gamboa; Borges, Ruíz, Guzmán, Venegas; Ureña.Mundial 2018. Adrien Silva se rinde a Cristiano Ronaldo. "Es el mejor del mundo, no hay comparaciones posibles con Messi", ha dicho su compañero en la selección portuguesa.Oficial Alavés: Jony, cedido por el Málaga. El extremo, que ha sido uno de los mejores jugadores de Segunda División esta temporada, jugará a las órdenes de Abelardo esta temporada después de que el conjunto andaluz estuviera obligado a cederlo tras su descenso y recibir una oferta de una categoría superior.

Rumor Real Madrid: Según Mirror, el Chelsea habría rechazado una oferta de 40 millones de euros del conjunto blanco por Thibaut Courtois. El portero termina contrato el próximo mes de junio.Salidas Barcelona: Aleix Vidal está llamado a dejar la entidad azulgrana este verano y el Inter de Milán podría ser su destino. Los italianos podrían ofrecer una cesión con opción de compra obligatoria de 10-15 millones de euros para hacerse con el ex sevillista, tal y como informa Calciomercato.Rumor Liverpool: El Lyon rechaza la oferta por Fekir. Según apuntan desde Inglaterra, el conjunto inglés ha puesto 60 millones encima de la mesa por el delantero pero el club francés ha dicho que de eso nada. Quieren nada más y nada menos que 75 millones.Rumor Manchester City: Ojo que Guardiola podría pescar en el Bayern de Múnich para su nuevo proyecto en Manchester. El nombre que apunta el 'Daily Star' es el de Boateng, el central alemán que podría volver a jugar a las órdenes del entrenador catalán.Rumor Milan: Higuaín y Callejón pueden salir del Nápoles. Según informa el Corriere dello sport en su edición de este domingo, el conjunto milanista ya tendría apalabrados los fichajes de los dos ex jugadores del Real Madrid.

Mundial 2018. Uno de los temas del día es la actuación de Leo Messi con Argentina en el día de ayer. Lionel Messi abandonó el sábado el Otkrytie Arena cabizbajo, dolido, triste. Acababa de errar un penalti ante Islandia y Argentina salía de su debut en Rusia con un único punto. "Lo del penal fue doloroso", aseguró visiblemente afectado ante la prensa al final del partido.Rumor Arsenal: Emery no cuenta con Wilshere. Según informa Daily Mirror, el entrenador española ya le ha dicho al centrocampista que no cuenta con él y podría acabar en el Everton o West Ham.Rumor Barcelona. El Manchester City dice "no" por Gundogan. Según informa el Manchester Evening News, Guardiola ha rechazado la petición del Barcelona, que quería que el centrocampista fuera el sustituto de Andrés Iniesta en el Camp Nou.Fichajes Real Madrid: El Real Madrid intensifica la planificación de la próxima temporada. La destitución de Julen Lopetegui como seleccionador español hace que el técnico pueda dedicarse al cien por cien a trabajar para confeccionar la plantilla para el curso 2018/19 y la primera operación que se ha cerrado con el vasco como entrenador ha sido la renovación de Raúl de Tomás, que amplía su contrato con el Real Madrid hasta 2023. Aquí más detalles de la operación.

¡¡Muy buenos días!! Comenzamos este domingo 17 de junio con muchas ganas. Ganas de fútbol. Ganas de rumores. Ganas de fichajes. Después de que ayer se disputasen cuatro partidos, hoy nos esperan tres apasionantes choques: Costa Rica - Serbia, Alemania - México y Brasil - Suiza. ¡¡La emoción está servida!!

En el día de ayer, lo más destacado es el pinchazo de Argentina frente a Islandia. Los de Sampaoli no pasaron del empate a uno a pesar de que Leo Messi falló un penalti. El otro partido de su grupo, el Croacia - Nigeria se saldó con 2-0 para los europeos. Etebo marcó en propia meta y el segundo tanto lo hizo Luka Modric desde los 11 metros.

El partido que abría la jornada del sábado, el Francia - Australia finalizó 2-1 para Les Bleus gracias a un gol de Antoine Griezmann y a otro de Pogba. El VAR se estrenó en este partido, siendo fundamental para el resultado. Hizo que se señalara el penalti que transformó el futbolista del Atlético de Madrid y luego, la tecnología del ojo de halcón dio por válido el tanto del centrocampista del United. Posteriormente, Dinamarca se impondría por 1-0 a Perú, pasando a coliderar el grupo C junto con los galos.

Respecto al fútbol español, el Real Valladolid certificó su ascenso a Primera después de empatar a uno frente al Numancia. Los pucelanos vencieron en la ida del play off por 0-3 en Los Pajaritos, por lo que cuatro años después regresan a la categoría de oro.

Además de contarte todo lo que pase en el Mundial 2018, tampoco quitaremos la vista del mercado de fichajes. ¿Quién será el plan B del Barça después de perder a Griezmann? ¿Quién renovará con su club? ¿Quién cambiará de aires? ¿Alguna novedad en el Real Madrid o Atlético? ¡Aquí te lo contamos todo!