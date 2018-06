Mundial 2018: La noche negra de Leo Messi

Messi no ha comenzado de la mejor manera el Mundial de Rusia

No es un buen momento para Leo Messi. El jugador del Barcelona abandonó el sábado el Otkrytie Arena cabizbajo, dolido y triste. Había fallado un penalti ante Islandia y Argentina salía de su debut en Rusia con un único punto, que puede complicarle incluso la clasificación.

Messi se sentía responsable y aseguraba que lo que pasaba “fue doloroso”. “Estaba mal por haber errado el penal. Nos vamos tranquilos, obviamente con bronca y dolido por el hecho de haber errado el penal, porque me siento responsable de no haber podido llevarnos los tres puntos porque hubiese cambiado todo, no tengo duda”, aseguraba ante la prensa.

El drama que vive Messi se magnifica después de que Cristiano Ronaldo firmase una actuación mundial ante España en el debut de su selección en Rusia, convirtiéndolo en el cuarto futbolista en marcar en cuatro Mundiales consecutivos tras el brasileño Pelé y los alemanes Uwe Seeler y Miroslav Klose.

Tras el golpe de autoridad de Cristiano, Messi lo intentó de todas maneras, pero nada le salió. Lo intentó por primera vez a los 17 minutos con un disparo marca de la casa desde la frontal del área, con efecto, que el arquero islandés Hannes Halldorsson despejó con los puños. Poco después, lo volvió a probar de la misma forma, con idéntico resultado.

En la segunda mitad, desde los 11 metros, pudo romper el empate y dar los primeros tres puntos a su selección pero golpeó flojo, a media altura, y el arquero islandés volvió a emerger como la figura del encuentro. “Lo decidí en el momento, le quise pegar fuerte a ese palo pero me salió a media altura y el arquero justo fue a ese lado”, relató Messi sobre la acción.

Abatido, lo siguió probando durante el resto de la contienda, sin fortuna. Y eso que, como Cristiano un día antes, gozó de una falta en los compases finales que podría haber supuesto su redención. Pero la estrelló en la barrera. No era su idea y su cara. Abandonando el estadio dejaba en claro que no fue su día.