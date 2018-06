Brasil – Suiza: partido del Mundial 2018, en directo

Sigue en directo el partido de la Selección de Brasil de hoy en el Mundial de Rusia 2018

Min. 96. ¡FINAL DEL PARTIDO EN EL ROSTOV ARENA! Suiza rescata un buen punto con mucha solvencia defensiva y un gol de Zuber que equilibró el inicial de Coutinho para una Brasil en la que Neymar no estuvo a un buen nivel como se esperaba propiciado por las numerosas faltas que sufrió seguramente...Min 96. EN LA LÍNEA SCHAR. El disparo con la izquierda de Renato Augusto se colaba en la portería.Min 94. Y otras dos nuevas faltas que sufre Neymar y ya van...Min 92. El último arreón carioca está siendo complicado para Suiza. Pasa el tiempo muy rápido para los primeros y lento en el combinado helvético.Min 91. FUERA MIRANDA. Ya cantaban el gol en el Rostov Arena pero el balón se fue por escasos centímetros de una portería en la que ya estaba batido Sommer.Min 90: VAYA MANO DE SOMMER. Thiago Silva ya se las prometía felices pero encontró una parada estratosférica del portero suizo.

Min 89. FUERA TAMBIÉN SHAQIRI. No encontró los tres palos de un inoperante Alisson en el día de hoy.Min 88. AL CENTRO NEYMAR. El cabezazo del carioca fue justo dónde se encontraba Sommer.Min 87. El centro-chut de Coutinho lo tuvo que parar Sommer.Min 87. ENTRA LANG POR EL MENCIONADO LICHSTEINER.Min 86. Xhaka volvió a llevar a Neymar al suelo, precisamente donde se encuentra Lichsteiner parando un poco el juego.

Min 85. Encontró Neymar a Firmino dentro del área pero su control no fue bueno precisamente.Min 84. Cómo se ha metido Shaqiri hasta la cocina con su menuda estatura. Está siendo de lo más peligroso de Suiza.Min 82. FUERA FIRMINO. La empalmo a bote pronto el delantero del Liverpool pero no encuentra tampoco portería.Min 81. Lichsteiner se queja en el suelo de un supuesto codazo de Miranda, que parece que le dio sin querer con la espalda.Min 80. Ojo que Suiza no ha dicho la última palabra. ENTRA EMBOLO POR SEFEROVIC. Esta es la gran esperanza helvética para el futuro.

Min 79. Agota las balas Tité. GABRIEL JESÚS DEJA SU SITIO A FIRMINO.Min 77. AHORA FUE NEYMAR EL QUE LO INTENTÓ pero esta vez para Sommer sin casi dificultades.Min 76. Vuelve a intentarlo Fernandinho desde muy lejos pero el destino es el mismo: saque de puerta.Min 73. Pedía Gabriel Jesús penaltipenalti de Akanji aunque parece un leve agarrón en el área.Min 72. Ahora se duele Seferovic por una pisotón de Miranda que el colegiado no vio.

Min 71. ENTRA ZAKARIA POR BEHRAMI. Explica el mediocentro suizo a su seleccionador lo que le duele para pedir el cambio. Respira Neymar.Min 69. UY COUTINHO. Encontró Neymar a su mejor colega pero el disparo de éste se marcha desviado por poco.Min 68. AMARILLA PARA BEHRAMI. Caza a Neymar se puede llamar también esta película tras lo visto con las cartulinas.Min 67. ENTRA RENATO AUGUSTO POR PAULINHO.Min 66. Y ahora Willian hasta en dos instancias pero su primer disparo dio en la defensa suiza y el segundo se marcha alto.

Min 66. Fuera el disparo de Fernandinho que sin embargo saca un córner.Min 65. AMARILLA PARA SCHAR. Placó literalmente a Neymar para evitar una acción de peligro de la estrella carioca.Min 64. Muy desaparecido Neymar en este su debut en el Mundial. Se le está viendo falto de ritmo y su selección lo está pagando.Min 62. Dura falta ahora de Seferovic sobre Marcelo. Demasiado interrumpido el partido en esta segunda parte.Min 59. ARRIBA CASEMIRO. Ahora buscaba el disparo desde fuera del área en su última acción porque ENTRA FERNANDINHO EN SU LUGAR.

Min 58. Tuvo que despejar la defensa suiza a córner después de una jugada a balón parado de Brasil.Min 57. FUERA NEYMAR. Su disparo pegó en Lichsteiner y se duele ahora la estrella carioca.Min 55. Primer pique de la noche que tiene Neymar, esta vez con Dzemaili como el rival por la pérdida de tiempo.Min 55. Ahora el que estuvo crucial fue Miranda cuando Dzemaili se disponía a regatearle.Min 54. Se tira al suelo Behrami, que parece que se ha roto. Petkovic pide intensidad a los de la banda porque parece que no va a continuar la sombra de Neymar.

Min 52. Providencial de nuevo Casemiro cuando Shaqiri ya se disponía a encarar a Miranda. Está saliendo muy bien de la presión ahora Suiza.Min 50. ¡GOOOL DE SUIZA! ¡GOL DE ZUBER! Remató sólo a dos metros de la portería después de un buen centro desde el córner de Shaqiri. Pedía falta Miranda por un empujón pero el árbitro concede el empate.Min 48. No encontró Paulinho a Gabriel Jesús, que estaba sólo en el area.Min 47. AMARILLA PARA CASEMIRO. Tuvo que parar el contraataque suizo cuando Dzemaili ya le había rebasado tras un mal pase de Willian.Min 46. Lo intentó Dzemaili desde fuera del área pero no cogió el disparo portería.

Min 46. ¡ARRANCA LA SEGUNDA MITAD! Parece que no hay cambios en ninguna de las dos selecciones.Min 48. ¡DESCANSO EN EL ROSTOV ARENA! Vale el gol de Coutinho para una Brasil que no se ha visto tan superior en el terreno de juego como en el marcador. Schar lo intentó en última instancia pero su balón no encontró ni destinatario ni portería.Min 45+2: ARRIBA THIAGO SILVA. No logró controlar el cabezazo el central carioca ante el buen balón de Neymar desde la esquina.Min 45+1: Ha encontrado petróleo Marcelo con un córner que será la última acción de la primera mitad prácticamente.Min 45. Dos minutos de compensación...

Min 43. No encontró Akanji destinatario a su pase. Muy desaparecido el ataque de Suiza aunque ahora mismo tiene el control del partido ante una Brasil que busca sólo la contra por delante en el marcador.Min 41. Behrami ha salido a pararr a Neymar y parece que lo está consiguiendo. Muy bien el mediocentro del Udinese en su difícil tarea.Min 40. Vaya pelotazo se ha llevado Thiago Silva cuando Zuber buscaba la portería de un desaparecido Alisson hasta el momento.Min 38. Fallo defensivo de Alisson que no logra aprovechar Suiza. El madridista había frenado a Shaqiri pero la ley de la ventaja no la ha aprovechado el combinado helvético.Min 38. Fallo defensivo de Casemiro que no logra aprovechar Suiza. El madridista había frenado a Shaqiri pero la ley de la ventaja no la ha aprovechado el combinado helvético.

Min 34. Fuera de juego de Neymar después del cabezazo de Gabriel Jesús a un córner lanzado por la propia estrella carioca.Min 32. Ahora ayudando en defensa Seferovic a un balón colgado de falta de Marcelo. Lo tiene todo esta selección de Brasil.Min 31. AMARILLA PARA LICHSTEINER. Paró en seco el nuevo jugador del Arsenal al todavía futbolista del PSG y el árbitro esta vez no lo duda.Min 30. Ahora se dolía en el suelo Paulinho tras otra dura entrada de Behrami. No deja prisioneros el veterano centrocampista suizo.Min 28. Muy atento Marcelo en defensa a Shaqiri. Es otro de los duelos de la noche y debe tener mucho cuidado el madridista a su potencia.

Min 25. VAYA CHOQUE DE CASEMIRO CON SCHAR. Parece que el que ha salido más perjudicado es el central del Deportivo que su colega de la Liga en el Real Madrid.Min 23. Duro mazazo para Suiza que había controlado en estos primeros minutos muy bien a Neymar... pero esto es Brasil y Coutinho ha aparecido con un auténtico golazo.Min 19. ¡GOOOL DE BRASIL! ¡GOL DE COUTINHO! Dónde la ha puesto el jugador del Barça desde la frontal. El rechace suizo le dejó el balón en los pies y con rosca tocando el palo hace el primero para los cariocas.Min 17. Ahora encontró Coutinho a Gabriel Jesús en carrera pero Sommer estuvo muy atento al pase que buscaba a Paulinho en una de sus jugadas favoritas.Min 16. Contra la barrera Neymar. No cogió altura el libre directo de la estrella carioca y puede respirar una Suiza que ha dado un paso atrás en los últimos minutos.

Min 14. Se duele en el suelo Neymar tras una dura entrada de Behrami. Cuidado que no estará al 100% y el Rostov Arena se queda en silencio...Min 13. Buscaba Gabriel Jesús a Willian en el segundo palo pero esta vez no le encuentra...Min 11. ¡UY PAULINHO! Tuvo la primera clara del partido después de una buena combinación de Coutinho con Neymar. Sommer paró pero el árbitro dio saque de puerta.Min 6. Centro-chut de Willian que no encontró destinatario ni portería.Min 4. Cuidado con Dzemaili. Tuvo la primera del partido para el combinado helvético

Min 3. Empieza llevando el control la selección Suiza mientras que Brasil espera agazapado atrás.Min 1. ¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL ROSTOV ARENA!Ahora se escuchan los acordes de Suiza.Se escucha el himno de Brasil primero.El Rostov Arena ya está empezando a tomar color cuando los jugadores de ambas selecciones se aproximan a la bocana de vestuarios. ¡SE VIENE PARTIDAZO!

Neymar tan sólo ha disputado dos amistosos después de la grave lesión que le mantuvo fuera de los terrenos de juego tres meses. Es la gran esperanza brasileira y todo el fútbol pasará por sus botas.En el otro lado, Petkovic refuerza las bandas con Zuber en la izquierda dejando al joven Embolo en el banquillo como principal novedad de lo que venía ensayando últimamente.Tité ha retrasado a Coutinho para meter a un Willian muy en forma esta temporada. Fernandinho pierde su sitio lo que da más alegría si cabe al ataque carioca.Mientras, Petković dispone de este primer once con Suiza: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodríguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; y Seferovic.Por Brasil, Tité sale con: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Coutinho; Willian, Neymar; y Gabriel Jesús.

¡YA SE CONOCEN LAS ALINEACIONES!Liderados por Neymar, la selección brasileña se presenta al Mundial 2018 de Rusia con la obligación de llegar a las últimas rondas del campeonato. La canarinha, repleto de estrellas mundiales, tiene todo de cara para avanzar a octavos de final. Además, la goleada que le endosó Alemania por 1-7 en la Copa del Mundo de 2014, celebrada en Brasil, hace que los de Tite tengan la necesidad de limpiar su imagen. La selección de Suiza afronta este Mundial con la clara intención de hacer un buen papel a sabiendas que no son de los países favoritos para levantar la Copa del Mundo. El seleccionador Petkovic se encomendará al talento de Xhaka y Saqiri para pelear en un grupo en el que sin duda el gran favorito es Brasil.Las selecciones de Brasil y Suiza disputan en Rostov su primer partido del Mundial 2018. Ambas selecciones serán los equipos que cierren la jornada del Grupo E, en el que también están encuadrados Costa Rica y Serbia.