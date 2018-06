Alemania – México: partido del Mundial 2018, en directo

Sigue en directo el partido de la Selección de Argentina de hoy en el Mundial de Rusia 2018

FINAL. ALEMANIA 0-1 MÉXICO. Cayó la campeona ensu estreno en estte Mundial 2018. La gran primera parte de México les dio la ventaja y un gran trabajo defensivo en la segunda, en la que no dejaron apenas espacios, hace que valga el gol de Hirving 'el Chucky' Lozano. Los de Low se quedan a expensas de un empate entre Suecia y Corea para no complicarse. El sábado se medirán a los nórdicos. Están obligados a ganar.Min 93. ¡FINAAAAAAAAAAAL! ALEMANIA 0-1 MÉXICO.Min 91. La metió Müller al área pero no llega a rematar nadieMin 90. ¡EL MEMO OCHOA! Atrapa un chut de MullerMin 90. Sólo tres minutos de añadido.Min 89. ¡A PUNTO DE MARCAR ALEMANIA POR DOS VECES! Primero Gómez, de tacón, pero el balón da en el pecho de Ochoa. Después, brandt caza el baón suelto y la revienta, pero se marcha fuera.

Min 89. Se queda sin tiempo la campeona del mundo.Min 87. ¡La tuvo Mario Gómez! Remate de cabeza que se marcha fuera!Min 86. Agota cambios Low. Se marcha Werner y entra Brandt.Min 83. ¡De nuevo Kroos! ¡Y para Ochoa!Min 82. Alemania asedia pero no es capaz de encontrar la forma de crear buenas oportunidades de gol.

Min 81. ¡Layún fuera! Otra vez el sevillista finaliza la jugada desde una buena posición. Gran partido del hoy interior.Min 78. Embotella Alemania, que se lanza a por el partido. Último cambio: se va Plattenhardt y entra Mario Gómez.Min 78. ¡LAYÚN ARRIBA! Contragolpe de nuevo del jugador del Sevilla, que se dejó todo en la carrera y la manda por encima de la portería.Min 77. Empieza a cocinar el gol Alemania. Draxler a cóner y ahora el Müller el que saca otro.Min 76. ¡KROOOOOOS FUERAA! Vaya golpeo se ha sacado el jugador del Real Madrid. Lo intenta Alemania, pero todavía desde muy lejos.

Min 75. Pide mano Alemania. Veremos si el colegiado consulta el VARMin 73. Cambio en México. Se retira Guardado y entra Rafa Márquez, que disputa su quinto Mundial.Min 71. ¡Fuera Reus! La empaló el jugador del Dortmund y su remate se marcha desviado.Min 71. Saca Salcedo un balón muy peligroso del corazón del área.Min 70. Se equivoca de nuevo Chicharito buscando el penalti, cuando se marchaba solo ante Neuer.

Min 68. ¡Werner fueraaa! Peina Hummels y la caza el delantero alemán. Se le marcha.Min 67. La pegó bombeada Draxler con toda la intención. Balón a córner.Min 65. Cambio en México. Se marcha el hombre del partido, Hirving Lozano y entra Raúl jiménez.Min 64. ¡KIMMICH ARRIBAAAA DE CHILENA!Min 60. Mueve el banquillo Low. Se marcha Khedira y entra Reus. Sigue el ALEMANIA 0-1 MÉXICO.

Min 57. Cambio en México. Se marcha Vela y entra Álvarez.Min 57. ¡Qué mal Chicharito! Se equivocó el delantero mexicano cuando se iban él y Vela contra Hummels. Se desdobló el ex de la Real y no estuvo acertado el Chicharo a la hora de darle el pase.Min 55. Aparece Draxler después de mucho tiempo y dispara, pero Salcedo se cruza en su camino.Min 52. Disparo muy arriba de Kimmich. Alemania no encuentra soluciones para entrar en el área mexicana.Min 50. El ritmo del partido ha decaído respecto a la primera parte. Algo lógico, en parte. México busca controlar, mientras que los germanos siguen sin mostrar sus armas.

Min 47. Primera oportunidad de la segunda mitad, para Alemania. La pegó Plattenhardt desde fuera, a las manos de Ochoa.Min 46. Mismos protagonistas sobre el césped que en la primera mitad. No hay cambios en ninguno de los dos conjuntos.Min 46. ¡COOOOOMIENZA LA SEGUNDA MITAD! Alemania 0-1 México.DESCANSO. ALEMANIA 0-1 MÉXICO. Gran primera mitad de los mexicanos, que han conseguido borrar del mapa por completo a una desconocida Alemania. Desaparecido Draxler y Özil. El mayor peligro de los teutones lo ha llevado Toni Kroos. Partidazo y descubrimiento de Hirving Lozano. El joven jugador del PSV ha sido un puñal durante los primeros 45 minutos y obtuvo su premio con el gol en el 34'. Están consiguiendo robar y salir a la contra con demasiada facilidad. Tiene mucho trabajo Low en la segunda mitad para darle la vuelta.Min 45+1. Descanso en el Luzhniki. ALEMANIA 0-1 MÉXICO.

Min 45. ¡FUERA VELAAA! Otra contra de los mexicanos. Vela se está hartando a correr. Se volvió a equicocar a la hora de soltar el balón, pero finalmente logra disparar y el balón sale rozando el poste.Min 43. Otra contra de México en la que pudieron hacer daño. Alemania buscaba el empate, pero recuperó la tricolor y Vela salió como una flecha hacia la meta. Al final quedó en nada.Min 38. ¡AL LARGUERO KROOS! Falta peligrosa en el intento de Alemania por empatar y Kroos la pega muy dura. Para Ochoa y el balón se estrella en la madera.Min 35. Otra pérdida de balón en el medio de Alemania y entre Guardado y Chicharito montan la contra. Muy bien el delantero, que vio sólo a Lozano en la izquierda, recoró y batió a Neuer. Qué descubrimiento. Gana México. ALEMANIA 0-1 MÉXICO.Min 34. ¡GOOOOOOOOL DE MÉXICOOOO! ¡¡¡GOOOOOOL DE HIRVING LOZANO!!! Alemania 0-1 México.

Min 34. Sufre Alemania. Pase entre líneas de Vela al que no llega por poco Layún.Lo huele México.Min 33. Una de as primeras incorporaciones de Gallardo al ataque mexicano. Puso un balón atras muy potente que el Chicharo no llegó a rematar.Min 31. No está nada cómoda Alemania. No acaban de encontrar su fútbol ni a sus hombres de arriba. Muy solo Werner y Ozil por el momento desaparecido.Min 29. ¡De nuevo LAYÚN! El sevillista está animado y no se lo piensa cada vez que recibe en las inmediaciones edl área. Ahora atrapa Neuer. Sufre mucho Alemania atrás, están concediendo mucho. Además, Hirving Lozano está causándole muchos problemas a Kimmich y Boateng.Min 28. Buscó ahora Vela meter un balón con toda la intención al corazón del área, pero la sacó Boateng.

Min 26. ¡ARRIBA LAYÚN! Contra ejecutada por el propio jugador sevillista, que le dio un gran pase a Lozano. Cuando este se quedó sin opciones, se la devolvió y disparó desde la frontal.Min 25. La colgó Layún, pero Héctor Moreno hizo falta a Khedira al buscar el remate.Min 24. Falta ahora favorable a México. Peligro de nuevo.Min 23. Pérdida de balón de Lozano en el medio, el balón pasa por Ozil y Draxler antes de llegarle a Kroos que dispara a las manos de Ochoa.Min 22. Parece que se va recomponiendo Alemania y se va adueñando del balón. Los mexicanos llevan algunos minutos sin acercarse al área.

Min 19. ¡¡WEEEERNER!! Qué poquito le faltó al nueve del RB Leipzig para marcar. Se revolvió bien quitándose de en medio a Ayala, pero su disparo salió muy centrado, a as manos de Ochoa.Min 18. Primera intervención de Javier Hernández en el partido. Chicharito no se lió en una acción en la que llegó a plantarse solo ante Neuer, pero se durmió y se le echaron encima los defensas bávaros.Min 16. Partido con mucho ritmo y sin dueño. Mejor México en este arranque de partido.Min 15. ¡A PUNTO DE MARCAR ALEMANIA! Centro muy peligroso de Kimmich que se come Ayala y no llega Khedira al remate por poco. Si llegó Salcedo, que estuvo a punto de marcarse en su propia portería.Min 15. Alemania 0-0 México.

Min 14. ¡Remata Héctor Moreno solo y atrapa Neuer! Qué partidazo estamos viviendo en este primer cuarto de hora.Min 13. Falta peligrosa para México por mano de Kroos.Min 11. No hay minuto en el que no suceda nada. Kimmich apuró línea de fondo, tratando de buscar a Werner, pero llegó forzado y el balón se marcha.Min 11. Van con muchos hombres al ataque las dos selecciones. No hay para nada un claro dominador en estos primeros minutos de partido.Min 10. Ha salido sin ningún tipo de complejos México. Ahora fue Héctor Herrera el que probaba a Neuer desde lejos, con un potentísimo dispar que bloca el meta alemán.

Min 9. ¡LAYÚN ARRIBA!Min 8. Falta peligrosa favorable a México. Contraataque de Vela, que se equivoca a la hora de dar el pase peso saca petróleo de la jugada.Min 6. Fuerza Müller un córner. La saca en corto Alemania y tras varios rechaces le cae el balón a Hummels. atrapa Ochoa.Min 3. Se pone interesante el partido. Werner entra desde la banda derecha en el área y se saca un disparo cruzado que se marcha fuera.Min 2. Ha salido dormida la Maanschaft. México quiere sorprender y a punto está de hacerlo a la salida del córner. Tuvo que intervenir con problemas Neuer.

Min 1. ¡Primera oportunidad del partido! La tuvo Hirving Lozano, pero sacó Boateng a córner.Min 1. ¡AAAAAAARRANCA EL PARTIDO! Alemania 0-0 México.¡Y ahora lo hace el de México!¡Suena el himno de Alemania!Ya están los 22 protagonistas sobre el césped del estadio moscovita. Sonarán los himnos nacionales.