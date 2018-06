Historias del Mundial 2018: Thiago Silva ‘vivió’ seis meses en un hospital en Rusia

No todos los futbolistas lo han tenido fácil a lo largo de su carrera una vez han llegado a profesionales. Muchos han superado todas las adversidades y obstáculos que les ha puesto delante la vida y, uno de ellos es Thiago Silva, que estuvo seis meses ingresado en un hospital de Rusia a causa de una tuberculosis, curiosamente donde se disputa el Mundial 2018.

El central brasileño es uno de los mejores del mundo en su posición y con el paso de los años se ha convertido en uno de los pesos pesados del vestuario de la canarinha. Nadie es ajeno a sus cualidades, virtudes y defectos, pero no muchos conocen la historia que se esconde detrás de Thiago Silva. Esa historia que, sin duda, le ayudó a ver la vida de otra forma y a labrarse, a base de trabajo, un hueco entre los más grandes.

Nacido y criado en una favela, su infancia no fue fácil. Su madre pensó en abortar porque la familia no tenía los suficientes recursos para que creciera en unas condiciones óptimas. Su padre, creyente, le convenció para que continuara adelante con el embarazo. Así lo hizo Ángela, que dio a luz a Thiago Silva en septiembre de 1984.

Desde niño le gustó el fútbol y con la pelota fue creciendo en las siempre duras favelas de Brasil. El Juventude le fichó y desde ese club dio el salto al viejo continente. Recaló en el Oporto, pero las lesiones y unos problemas respiratorios le hicieron salir cedido al Dinamo de Moscú ruso. Al poco tiempo de estar en Rusia, sufriría un duro revés.

Rusia no pudo con él

Thiago Silva tuvo que ingresar en un hospital de Rusia a causa de una tuberculosis. Allí estuvo durante seis meses, un largo tiempo que permitía al central de Brasil pensar en exceso. Llegó a imaginar que no saldría de allí. También lo llegó a pensar su familia. Durante dos meses no podía ni recibir visitas. La televisión y la PlayStation eran sus únicos acompañantes. Bueno, las enfermeras también, aunque el brasileño no entendiese nada de lo que le decían porque no entendía el idioma.

Allí, en un hospital más normal que lujoso y más básico que normal, Thiago Silva pensaba que no volvería a ver la luz del día. Finalmente sí la vería, y ahora, trece años después, regresa a Rusia para ponerle el brillo al Mundial 2018. Brasil es una de las favoritas para levantar al cielo la Copa del Mundo en un escenario que estuvo a punto de tumbar al defensa, pero que él tratará de demostrar que ese episodio de su vida le hizo más fuerte en su lucha por ganar.

Después de salir del hospital, Thiago Silva tuvo que dar un paso atrás para impulsarse y dar dos hacia adelante. Volvió a Brasil al Fluminense. El Milan le fichó y en Italia estuvo seis meses sin jugar porque los rossoneri ya tenían todas las plazas de extracomunitarios cubiertas. Nada que el central no pudiese superar. El resto es historia. Se convierte en uno de los mejores centrales del mundo y da el salto al PSG. “Estuve cerca de la muerte, por lo que cada vez que toco una pelota, no puedo evitar pensar la suerte que tengo de jugar al fútbol”, llegó a decir el carioca.

La foto del Mundial de 2014

Thiago Silva también tendría su historia en el Mundial de 2014 que se celebró en Brasil. El del PSG es gran amigo de David Luiz y durante el torneo, una foto se hizo muy viral en las redes sociales. Eran dos niños calcados a ellos dos. Se especuló con que podrían ser ellos en su infancia, pero no era así.

Asombrados por el gran parecido, David Luiz y Thiago Silva decidieron imitar a los niños y sacarse una fotografía muy parecida a la que se había viralizado. Esto, obviamente, causó un gran furor en las redes sociales, y tanto los dos chavales como los futbolistas pudieron conocerse en persona.