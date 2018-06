Argentina – Islandia: Resultado y goles del partido de fútbol hoy

Sigue en directo el partido de la selección de Argentina de hoy en el Mundial de Rusia 2018

FINAL. ARGENTINA 1-1 ISLANDIA. Sorpresón mayúsculo en Moscú. Argentina no puede con una gran Islandia. Gran trabajo defensivo de los nórdicos, que aprovecharon sus ocasiones en la primera mitad para igualar el tanto de Agüero. Messi falló un penalti en la segunda parte. Como ya hicieron en la Euro de 2016, los vikingos avisan de que no han ido a Rusia de paseo. Gran partido de Finnbogason, el mejor, que hizo de todo y puso las tablas cuando peor lo pasaban los suyos. Argentina tendrá que esperar al jueves ante Croacia para sumar sus primeros tres puntos. Queda, de momento, en una situación delicada, a la espera de lo que hagan los balcánicos ante Nigeria. Islandia se permite soñar, gracias a un inceíble muro defensivo que han formado durante los segundos 45 minutos y que han sido incapaces de derribar los albicelestes.FINAL. ARGENTINA 1-1 ISLANDIA.Min 90+5. OJO QUE VA MESSI CON LA ÚLTIMA. Falta muy peligrosa, de las que le gustan a él.Min 90+4. Lo intentaba Islandia con un balón en largo de Magnusson, pero estuvo atento Tagliafico para dársela de cabeza a Willy.Min 90+2. ¡MESSI FUERAA! Disparo del jugador del Barça que no ve puerta. No cabe más gente en el área islandesa.Min 90+1. Entramos en el descuento y Argentina no logra romper el empate. Sigue el ARGENTINA 1-1 ISLANDIA.

Min 90. Se añaden cinco minutos de descuento.Min 89. Último cambio en Islandia. Se marcha el hombre del partido, Finnbogasson, y entra Sigurdarson.Min 88. Atrapa ahora el portero un flojo disparo de Mascherano desde fuera del área. Gran labor islandesa, que apenas ha concedido espacios ni para que cargaran la pierna desde lejos los argentinos.Min 87. ¡Halldorsson! Saca el meta un centro de Pavón que se envenenó.Min 86. Argentina que no consigue oportunidades claras ante una Islandia que sigue prácticamente colgada del larguero.

Min 84. Último cambio en Argentina. Se marcha Meza y entra Higuaín. Va con todo Sampaoli con este cambio totalmente ofensivo.Min 82. ¡MESSIIII FUERAAAA! Disparo preciso desde la frontal del área que se marcha rozando el palo del marco de Halldorsson.Min 80. Hacía mucho tiempo que Islandia no se acercaba por el área albiceleste. Saque de banda ahora para ellos, que meterán directamente al corazón del área.Min 78. ¡Vaya control de Messi, que encontró una autopista, a pase de Mascherano y como se la robó Saevarson!Min 77. ¡Ojo que puede haber penalti favorable a Argentina! Cae Pavón, pero el árbitro considera que el contacto no es suficiente para derribarle.

Min 76. Segundo cambio también en Islandia. Entra Skulason y se marcha Gunnarsson.Min 75. Cambio en Argentina. Se retira Di María y entra Pavón. Intenta Sampaoli cambiar el símbolo del partido.Min 73. Argentina no consigue romper el muro establecido por los vikingos en la frontal del área. Los 10 hombres del combinado islandés están replegados en 10-15 metros.Min 73. ¡A la barrera Messi!Min 72. Falta favorable a Argentina. Muy buena para Messi.

Min 72. Disparo de Banega que atrapa sin problemas Halldersson.Min 68. Durante el penati, se produjo un cambio en Islandia. Abandnó el terreno de juego el lesionado Gudmundsson y entró en su lugar Gilason.Min 65. ¡Messi arriba! Lanzó una falta por encima del larguero de Halldorsson.Min 63. La pegó fatal Leo Messi y adivinó a a perfección el meta islandés. Enésimo penalti fallado por el astro argentino con su selección.Min 63. ¡¡PARO HALLDORSSOOOOON!!

Min 62. ¡PENALTI DE MAGNUSSON A MEZA! ¡PENALTI PARA ARGENTINA!Min 62. Gudmundsson abandona el terreno de juego espués de recibir asistencia. De momento, Islandia con 10.Min 59. Disparó Banega en la frontal, pero Ragnar Sigurdsson tapó el balón antes de que cogiera peligro. Empieza a dominar con claridad Argentina tras la entrada del sevillista.Min 53. Primer cambio de Sampaoli. Se marcha Biglia y entra Ever Banega en Argentina.Min 50. Ojo porque hubo mano del Toto Salvio en el área argentina, pero el árbitro no lo considera.

Min 49. Combina Islandia y llega con peligro. Buena jugada entre Sigurdsson, Hallfredsson y Bjarnason, que termina con balón a la olla para Finnbogason. Se equivocó el punta, que no fue al remate.Min 48. Córner para Argentina. La albiceleste ha salido sin prisas, mimando el balón y metiendo en la zona de tres cuartos a una ordenada selección islandesa.Min 46. ¡RUEDA DE NUEVO EL BALÓN EN EL SPARTAK STADIUM! Argentina 1-1 Islandia.DESCANSO. Termina la primera mitad con empate a uno. Argentina comenzó muy fuerte en los primeros minutos y vio su dominio reflejado en el marcador en el minuto 19, con el golazo de Agüero. Poco duró la alegría, pese al asedio. La errática defensa albiceleste está sufriendo mucho con el juego aéreo que plantean los vikingos. Islandia lo tiene claro: balones en largo a Finnbogason, que está siendo un constante dolor de cabeza para la zaga y que está haciendo un auténtico partidazo. Empató la contienda el delantero cuatro minutos después. Argentina metió otro pequeño arreón en los minutos finales que se vio contestado por otras tres acciones de los nórdicos. Pudieron irse mandando al descanso de no ser por Willy Caballero, que salvó con una mano prodigiosa un disparo de Sigurdsson. Todo por decidir en la segunda mitad. Por el momento, ARGENTINA 1-1 ISLANDIA.DESCANSO. ARGENTINA 1-1 ISLANDIA.

Min 45+1. ¡De nuevo Sigurdsson! Aprovecha de nuevo un rechace para empalar el balón, que sale desviado.Min 45. ¡¡A punto de marcar Gylfi Sigurdsson!! La sacó como pudo Caballero.Min 43. Finnbogason la baja, se la da a Saeverson que la pone con peligro, de nuevo. Finalmente saca Rojo.Min 41. Toca ahora el balón en la mano de Ragnar Sigurdsson. Muy clara, al caer, pero Marciniak la considera involuntaria y pita de nuevo córner.Min 40. Pide penalti Argentina, sobre Biglia. Pita córner el colegiado.

Min 39. Internada de Messi que acaba en córner.Min 37. Vuelve a dominar Argentina, que vuelve a embotellar a los islandeses. De momento, se defienden bien, veremos si dura...Min 33. Disparo bombeado de Biglia desde muy lejos que se fue por muy poco por encima del larguero.Min 30. Se pone interesante el encuentro. La iniciativa era claramente de la albiceleste, pero los vikingos están causando grandes problemas en cada aproximación. Con muy poco, meten en complicaciones a Argentina.Min 24. La defensa de Argentina es una feria. La albiceleste está sometiendo a Islandia, pero van dos fallos clamorosos atrás que le han costado de momento un gol a los de Jorge Sampaoli. El gol viene tras una sucesión de errores a la hora de sacar el balón en largo por parte de Argentina. Gudmundsson a puso, remató Bjarnason ante Caballero y el rechace le cayó al ex de la Real Sociedad, que pese a la presencia de dos jugadores argentinos, remató y marcó.

Min 23. ¡¡¡¡GOOOOOOOOOLLLLL DE ISLANDIAAAAAAAA!!!! ¡¡GOOOOOOL DE FINNBOGASOOOOOON!! Aprovecha un rechace de Willy y remata a placer al fondo de la red. Argentina 1-1 Islandia.Min 21. ¡Halldorsson atrapa un potente disparo de Messi!Min 19. ¡¡¡¡GOOOOOOLAAAAAAZO DE AGÜEROOOO!!!! ¡¡GOOOOOOL DE ARGENTINAAAA!! Dispara Marco rojo, le cae al Kun en el área de espaldas, se revuelve y la pega con la zurda al fondo de la red. Latigazo soberbio del delantero del City. Argentina 1-0 Islandia.Min 17. ¡MESSIIII! La pegó el astro argentino desde la frontal y despeja de puños Halldorsson.Min 17. ¡MESSIIII! La pegó el astro argentino desde la frontal y despeja de puños Halldorsson.

Min 15. Argentina parece que domina, buscando constantemente las internadas por las bandas, mientras que Islandia prefiere esperar y buscar a Finnbogason y Sigurdsson con balones largos.Min 11. Antes de la de Bjarnason la tuvo Finnbogason, que la mandó arriba.Min 10. ¡¡POR POCO ISLANDIA!! Clarísima ocasión de Bjarnason, que apareció solo ante Caballero tras un enorme error de la defensa albiceleste. Se pone bonito el partido.Min 8. ¡¡A PUNTO DE MARCAR TAGLIAFICO!! Peinó el balón de Messi y a punto de batir a Halldorsson.Min 8. De nuevo falta para la albiceleste en el costado derecho. Va de nuevo Messi para ponerla.

Min 7. Argentina se apodera del balón. Los de Sampaoli forman con un claro 4-3-3, con Masche en el pivote, Biglia y Meza por deante y con un tridente arriba formado por Messi, Agüero y Di María. Casi nada.Min 5. Se pasea el balón por el área de Halldorsson y sale por la línea de fondo.Min 4. Falta sobre Tagliafico. La pondrá Messi a la olla.Min 1. Sin complejos Islandia. Primer disparo de los vikingos, aunque muy desviado, de SigurdssonMin 1. ¡COOOOOOMIENZA EL PARTIDO! Argentina 0-0 Islandia.

Esto va a comenzar. Sacará de centro la selección de Islandia.¡Y ahora lo hace el himno nacional de Islandia! Por primera vez en un Mundial.¡Suena el himno de Argentina!Saltan las dos selecciones al césped. Probablemente, las dos mejores aficiones que podamos encontrar en este Mundial 2018 llenan las gradas del Spartak Stadium. Hasta 30.000 vikingos se han desplazado a Rusia. En breve arranca este Argentina-Islandia.El colegiado polaco Szymon Marciniak será el encargado de dirigir el encuentro entre las selecciones argentina e islandesa. El partido se disputará en Moscú, en el Spartak Stadium, la segunda sede de este Mundial 2018 en la capital rusa.

Por su parte, los 11 vikingos de Hallgrimsson para el primer partido de Islandia en la historia de los mundiales serán: Halldorsson; Saevarson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Magnusson; Gunnarsson, Hallfredsson; Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason; y Finnbogason.Jorge Sampaoli sale con: Willy Caballero; Salvio, Otamendi, Marcos Rojo, Tagliafico; Biglia, Mascherano; Meza, Messi, Di María; y Sergio 'Kun' Agüero.Argentina, vigente subcampeona del mundo, debutará en el Mundial de Rusia ante Islandia, la sensación del fútbol europeo los últimos años que afronta la primera participación de su historia en un campeonato de este tipo, en un encuentro que se disputará Moscú.





El combinado albiceleste vuelve a pelear por el trono planetario cuatro años después de que Mario Götze le apartara de la gloria. Los de Sampaoli, encabezado por Leo Messi, quieren seguir los pasos de los equipos que tocaron el cielo en 1978 y 1986. No obstante, para llegar a esta cita, sufrió hasta el final. Además, en los amistosos previos recibió una dura goleada a manos de España (6-1).





Sampaoli no podrá contar con los lesionados Sergio Romero y Manuel Lanzini, lesionados de importancia poco antes del Mundial, y se espera que el veterano Willy Caballero sea el portero titular. La jerarquía de Otamendi y Mascherano atrás y el olfato goleador de Di María y Agüero se mantienen como las otras armas de una de las candidatas al título. Aunque al final, todos se agarran a la magia de Messi.





Por otro lado, Islandia, la nación más pequeña clasificada para un Mundial en toda la historia del torneo, afronta esta cita con mucho que ganar y nada que perder. Dos años después de convertirse en la revelación de la Eurocopa de Francia, donde llegó a cuartos de final tras eliminar a Inglaterra, tiene otra oportunidad de seguir escribiendo su historia.

A pesar de las buenas sensaciones mostradas en la fase de clasificación, en 2018 no ha logrado ganar ni uno de sus cuatro partidos y ha encajado derrotas ante México, Perú y Noruega. Para remontar el vuelo será clave Gylfi Sigurdsson, su jugador más talentoso y que ha estado tres meses de baja por una lesión de rodilla. El mediapunta del Everton ya jugó algunos minutos en los dos últimos amistosos de los vikingos y será el faro del equipo nórdico.