Tremendo troleo a Arturo Vidal: “El mejor jugador de la historia de Chile… Iván Zamorano”

Un aficionado uruguayo troleó a Arturo Vidal en un centro comercial al decir que Iván Zamorano es el mejor futbolista chileno de la historia en vez del mediocentro del Bayern. La reacción del ex jugador de la Juventus no se puede ver, pero no le habrá gustado nada las palabras del charrúa.

Todo sucede cuando el aficionado en cuestión ve a Arturo Vidal y comienza a grabar con su móvil. El futbolista cree que es para una fotografía, pero se da cuenta de que es un vídeo. “El mejor jugador de la historia de Chile”, le dijo el hincha. Esto provocó la sonrisa del centrocampista, que no se esperaba lo que vendría después. “Ivan Zamorano, obvio. Vos no, Vidal. ¿A quién le ganaste? Tienes una Copa América”, añadió posteriormente el aficionado.

Arturo Vidal no podrá jugar contra el Real Madrid en las semifinales de la Champions League. El chileno se perderá el resto de la temporada después de haberse sometido a una operación de rodilla, perdiéndose el vital choque frente al conjunto blanco.