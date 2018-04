Marcos Alonso: “Ojalá veamos a España ganar otro Mundial y que sea en Rusia”

Acaba de ser nombrado mejor lateral zurdo de la Premier y por sus venas corre sangre de futbolista. Se llama Marcos Alonso y es hijo, nieto y bisnieto de jugadores que marcaron una época en el Real Madrid, el Barça, el Atlético y la selección española. Él hizo las maletas muy joven para triunfar primero en la Fiorentina y después en el Chelsea, club en el que fue decisivo para ganar la Premier el año de su llegada.

Esta temporada Marcos Alonso se ha consolidado como el jugador más regular de los blues y su rendimiento provocó la llamada que tanto tiempo había esperado: la de la selección española. Ahora, con el Mundial a la vuelta de la esquina, sueña con estar entre los 23 elegidos de Lopetegui y volver de Rusia con la Copa del Mundo. Casi nada.

Pregunta: Después de ganar la Premier en su primer año en el Chelsea, está temporada está siendo un año con demasiados bandazos en el equipo, ¿no?

Respuesta: Bueno, aquí en Inglaterra nunca es fácil el año después de ser campeón.

P: En cambio a nivel individual, hay unanimidad en señalar que Marcos Alonso ha sido el mejor jugador y el más regular del Chelsea.

R: En el Chelsea hay grandes jugadores, lo importante es el equipo y pelear por todos los títulos.

P: ¿Se esperaba estar en el mejor once de la Premier con todos los grandes jugadores que hay en la liga inglesa?

R: Estoy muy contento de la nominación, pero ello no sería posible sin el apoyo del equipo y del club.

P: ¿Qué papel jugó Conte en su salto del Calcio a la Premier?

R: El míster apostó por mí y le estoy muy agradecido, es un gran entrenador.

P: ¿Le dio vértigo que el Chelsea pagara tanto dinero por usted?

R: No me afectan esas cuestiones, ya que son temas entre clubes. Yo me dedico a jugar y a pelear todos los días para dar lo mejor de mí.

P: Es evidente que usted se ha revalorizado en estas dos temporadas en las que el mercado se ha vuelto loco. ¿Cuánto valdría hoy Marcos Alonso?

R: No lo sé, eso tendríais que preguntárselo al Chelsea.

P: En un año irregular de su equipo, en el momento quizá más inesperado, llegó la llamada de Lopetegui para la selección, ¿cómo se enteró y qué sintió?

R: Estaba entrenando, al finalizar me lo comunicaron y fue una alegría inmensa. Estoy muy contento y agradecido a Julen Lopetegui de haber podido representar a España.

P: Mucha gente cree que esa llamada a la selección ha tardado demasiado para el nivel de Marcos Alonso.

R: Lo importante es que la llamada llegó y pude debutar. Ahora hay que seguir trabajando y hacer las cosas bien para que el míster siga contando conmigo.

P: ¿Se ve entre los 23 elegidos para Rusia?

R: Es decisión de Julen Lopetegui, todo futbolista trabaja para estar en la selección.

P: ¿Verán nuestros ojos ganar otro Mundial a España?

R: Ojalá que sí y que sea en Rusia este verano, aunque hay muy buenos equipos.

P: Por cierto, usted es nieto e hijo de futbolistas internacionales… ¿pesa el apellido Alonso?

R: No, es un orgullo formar parte de esta familia de deportistas.

P: Usted se ha formado en la cantera del Real Madrid y conoce a De Gea de la Premier, ¿le ve de blanco?

R: Le veo muy asentado en la Premier, es de los mejores porteros del mundo pero tiene contrato con el United.

P: Y hablando del Real Madrid… ¿cree que puede ganar la tercera Champions consecutiva?

R: Unas semifinales siempre son complicadas, hay cuatro grandes equipos, pero el Real Madrid quizás pueda ser el favorito.

P: ¿Cómo se explica que un equipo del nivel del Real Madrid dé un rendimiento tan malo en la Liga y tan bueno en la Champions?

R: Hay muchos partidos durante el año y no es fácil mantener siempre la misma consistencia.

P: Imagínese que el Real Madrid llama a su puerta: ¿qué hace Marcos Alonso? ¿Y si el que hace la llamada es el Atlético o el Barcelona?

R: Todos los equipos españoles donde hemos jugado la familia [Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Racing] son especiales para mí. Además, casualmente mi bisabuelo Zabala, que también fue futbolista, jugó en el Ahtletic y en el Barcelona. Él también fue internacional, ya que jugó dos partidos con la selección española, aunque no aparece en el listado de partidos de la selección, porque jugarse durante la guerra los denominaron como Los Invisibles.