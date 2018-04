Villarreal vs Leganés: Alineaciones, horario y canal de televisión

El Leganés intentará ahondar en la crisis del Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Los madrileños llegan tras vencer en casa mientras que los amarillos no vencen desde hace tres jornadas.

Posible alineación del Villarreal

Asenjo, Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Rukavina, Raba, Trigueros, Rodri, Roberto Soriano, Samu Castillejo (Ünal) y Bacca.

Recomendados: Mas allá de la estabilidad de Bacca, tan solo Trigueros o Castillejo han mantenido un ritmo similar que les haga merecedores de confianza para seguir apostando por ellos.

Medianamente claro tiene Calleja el equipo que sacará ante el Leganés. Con la sanción de Jaume Costa, Rukavina actuará por el costado izquierdo y Víctor Ruiz y Álvaro serán la pareja de centrales, con Bonera tocado. Castillejo y Raba se mantendrán en el once y Soriano entrará por Cheryshev.

Posible alineación del Leganés

Pichu Cuéllar, Zaldúa, Bustinza, Siovas, Diego Rico, El Zhar, Rubén Pérez, Eraso, Gabriel, Omar Ramos (Amrabat) y Guerrero (Beauvue).

Recomendados: Buenas dos últimas jornada para El Zhar, que ha puntuando bien. Guerrero puede ser un activo interesante en este tramo. Si repite titularidad, lo será.

Podría casi repetir once Garitano ante el Villarreal. Gabriel volverá al once y dejará a Gumbau en el banco. Parece que Amrabat no llegará a estar disponible para este cita por lo que Omar Ramos y El Zhar podría repetir en los costados. Dudas también con Guerrero o Beauvue en la punta de ataque.

¿Dónde ver por televisión el Villarreal vs Leganés?

Bein LaLiga

¿A qué hora es el Villarreal vs Leganés?

Martes, 17 de abril, a las 21:30 horas.

